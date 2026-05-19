“민주주의 짓밟은 사회적 범죄”

[헤럴드경제=채상우 기자] 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 것을 두고 더불어민주당이 강하게 질타했다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 19일 국회에서 열린 원내대책회의에서 5월 광주의 거룩한 희생까지 상품화하는 것은 시정잡배에게도 허용하지 않을 비인간적인 작태”라며 “인권과 민주주의를 짓밟은 사회적 범죄”라고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 “추모의 기운이 채 가시기도 전에 광주시민의 마음에 또 한 번의 대못을 박았다. 참담함을 넘어서 분노가 치밀어 오른다”며 “이는 표현의 자유도, 이벤트도 아니다”고 지적했다.

그러면서 “단순히 몰지각한 개인의 일탈이 아닐 것이라는 강한 의심이 든다”며 “이 반역사적 행태를 절대 좌시하지 않겠다”고 경고했다.

안도걸 원내부대표도 이날 회의에서 “기업 내부의 역사 인식과 민주주의 감수성이 얼마나 무너져 있는지 단적으로 보여주는 대목”이라며 “광주의 희생은 마케팅 소재가 아니라는 것을 똑똑히 알아야 할 것”이라고 비판했다.

안 원내부대표는 그러면서 스타벅스에 인권감수성 검증시스템 재정비, 콘텐츠 기획과 승인 과정 전반에 대한 내부 점검과 책임 규명을 주문했다.

이주희 원내대변인은 이날 회의를 마치고 기자들과 만나 “5·18 정신을 훼손하는 중대한 사안이라 이에 맞춰 여러 대응에 대해 고민할 것”이라고 말했다.

‘탱크데이’는 스타벅스코리아가 진행한 텀블러 프로모션 이벤트로, 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 5·18 민주화운동을 비하한 것이라는 지적이 제기됐다. 논란이 커지자 스타벅스코리아는 사과문을 냈고, 정용진 신세계그룹 회장은 전날 스타벅스코리아 손정현 대표에게 해임을 통보했다.