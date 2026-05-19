연희동 동구물어린이공원 지반 낮춰 계단 없애는 등 전면 재조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구는 지난 2009년 조성된 동구물어린이공원(연희동 109-2)을 최근 노약자와 휠체어·유아차 이용 주민들도 편리하게 이용할 수 있도록 전면 재조성했다고 19일 밝혔다.

구는 공원 지반을 도로 면과 같게 낮춰 기존 계단식 출입구를 없앴으며 바닥은 충격을 완화할 수 있도록 친환경적인 코르크로 포장했다.

또, 저연령 어린이 중심의 소규모(275㎡) 공원에 맞도록 미끄럼틀을 포함한 4종 조합 놀이대와 어린이용 운동시설 2종을 설치했다.

어린이 정서 함양을 위해 이팝나무 등 교목(큰키나무) 5종 22주, 삼색조팝나무 등 관목(작은키나무) 8종 135주, 기타 초화류 24종 1048본으로 화단을 조성하고 보호자와 함께 휴식할 수 있는 그늘 시설도 마련했다.

공원 등(燈) 5개를 교체하고 공원 내외부를 모두 볼 수 있도록 CCTV를 이동 설치했다.

구 관계자는 “남녀노소 누구나 불편 없이 안전하게 이용할 수 있도록 하는 데 이번 공사의 주안점을 두었으며 앞으로도 지역 내 공원에 대한 접근성과 안전성을 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.