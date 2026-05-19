與 “국힘 무책임한 정치공세 유감” 野 “與 악법 통과시켜 놓고 뒷짐만”

삼성전자 노동조합이 예고한 총파업을 이틀 앞둔 19일 정치권에서는 ‘네탓 공방’을 이어갔다.

국민의힘은 더불어민주당 주도로 통과된 노란봉투법(노동조합법 제2·3조 개정안)에 화살을 돌렸고, 민주당 측은 “노란봉투법은 불법파업을 조장하기 위한 법이 아니다”라고 맞불을 놓았다.

민주당 ‘정책통’으로 꼽히는 안도걸 의원은 이날 원내대책회의에서 “중차대한 시기에 이번 사태를 노란봉투법 탓으로 몰아가는 국민의힘의 무책임한 정치공세에 깊은 유감을 표한다”며 이같이 강조했다.

안 의원은 “삼성전자 노사의 성과급 및 인센티브 갈등은 노란봉투법 이전부터 지속적으로 교섭 테이블에서 논의돼 온 사안”이라며 “이를 두고 마치 노란봉투법 때문에 갑자기 성과급과 경영 문제가 쟁의대상이 된 것처럼 주장하는 건 기본적 사실관계조차 왜곡하는 것”이라고 날을 세웠다.

이어 “노란봉투법은 불법파업을 조장하기 위한 법이 아니다. 원청 책임 강화와 과도한 손해배상 청구 남용을 방지해 헌법상 노동 3권의 실질적 보장을 강화하기 위한 제도”라며 “지금 필요한 건 정쟁과 책임 넘기기가 아니라 노사 간 실질적 대화를 통한 해결”이라고 강조했다.

박해철 대변인도 논평에서 “국민의힘은 국가경제와 반도체 산업의 미래를 걱정한다면서 정작 하는 일은 갈등의 원인을 왜곡하고 산업현장의 불안을 키우고 있다”고 지적했다.

반면 국민의힘 측은 “민주당은 노란봉투법을 무책임하게 통과시켜 놓고 지금은 아무런 노력도 하지 않으며 뒷짐만 지고 있다”고 공세 수위를 높였다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 경기 삼성전자 평택캠퍼스에서 노사 대타협을 촉구하며 단식 중인 양향자 경기지사 후보를 만나 “이재명 대통령도 이 문제에 대해 원론적인 이야기만 하고 어떤 노력도 하지 않는 중”이라며 “항상 악법을 통과시켜서 문제를 만드는 것은 민주당이고 문제가 발생하면 국민의힘이 나서서 해결하는 일들이 반복되고 있다”고 주장했다.

박충권 중앙선대위 공보단장 역시 논평을 통해 “노동자의 정당한 권리는 존중받아야 마땅하나 국민경제와 기업의 존립을 위협하는 무모한 파업 도박은 결코 정당화할 수 없다”고 지적했다. 정석준·주소현 기자