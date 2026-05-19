[헤럴드경제=임세준 기자] 19일 오전 서울 중구 서울광장에서 롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 롯데 mom편한 페스티벌을 개최한 가운데 아이들이 체험활동을 하고 있다.

이번 롯데 mom편한 페스티벌은 롯데그룹의 사회공헌 사업 mom편한 10주년을 맞아 개최된 행사로 저출생 문제 해결 및 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 기획됐다.