[헤럴드경제=임세준 기자] 19일 오전 서울 중구 서울광장에서 롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 롯데 mom편한 페스티벌을 개최한 가운데 아이들이 체험활동을 하고 있다.
이번 롯데 mom편한 페스티벌은 롯데그룹의 사회공헌 사업 mom편한 10주년을 맞아 개최된 행사로 저출생 문제 해결 및 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 기획됐다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-05-19 11:22:43
[헤럴드경제=임세준 기자] 19일 오전 서울 중구 서울광장에서 롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 롯데 mom편한 페스티벌을 개최한 가운데 아이들이 체험활동을 하고 있다.
이번 롯데 mom편한 페스티벌은 롯데그룹의 사회공헌 사업 mom편한 10주년을 맞아 개최된 행사로 저출생 문제 해결 및 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 기획됐다.
술 싫다더니 여기로 ‘우르르’…폭음 사라진 대학축제, 현장은? [르포]
지난 2019년 정부가 주세법 적용을 강화하면서 대학 축제 주점 문화도 과거와 달라졌으며 비대면 수업을 거치며 대학가 회식·단체 음주 문화가 줄고 건강 중시 트렌드에 저도주나 무알코올 음료를 찾는 수요도 늘고 있다.
“삼성보다 우리가 훨씬 낫다” 끈질긴 도발, 결국 통했나…10일 만에 ‘20만명’ 역대급 신기록
[헤럴드경제=박세정 기자] “경쟁사(삼성)보다 더 얇고, 더 크고, 더 빠르다” (리처드 유 화웨이 소비자부문 CEO, 2019년 폴더블폰 ‘메이트X’ 공개 행사에서) “갤럭시 폴드와 유사한 폴더블폰 디자인의 시제품을 개발했지만, 디자인이 너무 별로라서 폐기했다“ (리차드 유 CEO, 2019년 미국 비즈니스 인사이더와의 인터뷰에서) “트라이폴드 시장에서 화웨이를 능가할 수 있는 유일한 기업은 화웨이다” (리처드 유 CEO, 2025년 삼성 트라이폴드 출시를 앞둔 시점에 화웨이 트라이폴드폰 ‘메이트 XTs’ 공개 행사에서 ) 삼성 폴더블폰을 겨냥해 수년간 거침없는 도발을 이어온 화웨이가 신작 폴더블폰 ‘퓨라 X 맥스’를 통해 폴더블폰 초기 판매 신기록을 새로 썼다. 삼성과의 치열한 폴더블폰 신경전 끝에, 중국 내 폴더블폰 판매 기반을 더욱 다지게 됐다는 평가다. 다만 하반기 애플까지 폴더블폰에 본격 참전하는 상황에서, 화웨이가 중국을 벗어난 글로벌 점유율을 확대할 수 있을지는 미지수
“GD의 180억집, 슈퍼카 거실에 주차한대” 보이스톡 개발자 등 ‘영앤리치’ 모였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
가수 지드래곤이 성수 ‘갤러리아포레’, 한남 ‘나인원한남’에 이어 새로운 거처로 선택해 화제가 된 ‘워너 청담’(ONER CHEONGDAM)은 국내 최초 특화 설계와 영구 한강 조망권을 앞세워 초고가 주택이 즐비한 청담동 내에서도 새로운 하이엔드 주거 기준으로 자리매김했다.
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는