[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 함소원이 18살 어린 전 남편 진화를 향한 미련을 공개적으로 드러냈다.

18일 방송된 SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기 2’에서 함소원은 “전 남편과 이혼한 지 3년 됐다. 이 상황에서 가끔 (전 남편에게) 여자가 생길까, 새로운 인생을 시작할까 궁금하다”고 말했다.

무속인은 “걱정 안 해도 될 것 같다. 여자가 들어오는 운은 있지만 오래 못 가고 이어지지 않는다”며 “조상의 인연이 아직 안 끊어졌다. 영원히 안 끊어질 것”이라고 했다. 또 다른 무속인은 “두 사람은 같이 있으면 등 돌리고 멀리 있으면 그립고 짠하고 불쌍한 것”이라고 덧붙였다. 함소원은 “그게 힘들다”고 털어놨다.

함소원은 “이런 질문을 하면 욕먹을 수도 있는데 나는 새로운 사랑을 할 수 있겠냐”며 “혼자 있을 수는 없지 않냐. 내게도 좋은 인연이 올 것 같냐”고 물었다. 무속인들은 “함소원 같은 경우는 남자 복이 크게 없다. 사주 자체에 남자가 있어도 아들 삼아 키워야 하는 사주”라고 입을 모았다.

한편, 함소원은 중국인 진화와 2017년 결혼해 딸을 얻었으나 2022년 이혼했다.