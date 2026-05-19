중기부·중기중앙회, 여의도서 ‘2026 대한민국 중소기업인대회’ 개최 오토젠 이연배·칠갑농산 이능구 금탑산업훈장…정부포상 92점 수여 유가·공급망 리스크 속 수출 중기 부담도 부각…“통상 리스크 대응 지원”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 중소기업중앙회는 19일 서울 여의도 중기중앙회 KBIZ홀에서 ‘2026년 대한민국 중소기업인대회’를 열었다고 밝혔다.

올해 행사는 “변화를 기회로, 도전하는 중소기업”을 슬로건으로 열렸다. 대한민국 중소기업인대회는 일자리 창출, 수출 확대, 사회공헌 등 경제 발전에 기여한 중소벤처기업인을 격려하기 위한 중소기업계 최대 행사다. 올해로 37회째를 맞았다.

행사에는 김민석 국무총리, 한성숙 중기부 장관, 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장, 임광현 국세청장, 김기문 중기중앙회장 등 300여명이 참석했다.

이날 모범 중소기업인, 모범 근로자, 우수단체 등에게는 금탑산업훈장 2점을 포함해 산업훈장 15점, 산업포장 12점, 대통령 표창 31점, 국무총리 표창 34점 등 정부포상 92점이 수여됐다. 중기부 장관 표창을 비롯한 정부 각 부처 장·차관급 표창 295점도 함께 수여됐다.

올해 금탑산업훈장은 ㈜오토젠 이연배 대표이사와 칠갑농산㈜ 이능구 대표이사가 받았다.

이연배 대표는 38년간 자동차 산업에 종사하며 국내 최초로 친환경 차체경량화 기술인 ‘핫 스탬핑’을 상용화한 공로를 인정받았다. 핫 스탬핑은 고강도 강판을 고온으로 가열한 뒤 금형에서 급속 냉각해 차체 강도를 높이면서도 무게를 줄이는 기술이다. 전기차와 수소차 등 미래차 시장에서 차량 경량화 수요가 커지는 가운데, 오토젠은 해당 기술을 기반으로 수입대체 효과와 국내 차량 제조업 경쟁력 강화에 기여했다는 평가를 받았다.

이 대표는 2008년 12월 장학재단을 설립하는 등 사회공헌 활동을 이어온 점도 공적으로 반영됐다.

이능구 대표는 42년간 쌀 가공산업에 종사한 1세대 기업인으로 꼽힌다. 1990년 국내 최초로 주정을 활용해 식품 표면을 코팅하고 미생물 침입을 막는 ‘주정침지법’을 개발했다. 이 기술은 유통기한을 늘려 쌀 가공식품의 상품성을 높이는 데 기여했다. 이 대표는 해당 기술을 무상 공개해 식품 안전과 산업 저변 확대에 기여했다는 평가를 받았다.

칠갑농산은 전통식품의 해외 판로 확대에도 힘써왔다. 이 대표는 K-푸드 홍보대사로 활동하며 세계 30여개국 수출에 기여한 공로도 인정받았다.

한성숙 중기부 장관은 “대한민국이 어려운 국내외 상황 속에서도 세계적인 경제대국의 반열에 오른 것은 우리 중소기업인들의 노력과 헌신이 있었기에 가능했다”며 “최근 중동전쟁 등에 따른 유가 폭등과 공급망 위기로 수출 중소기업을 비롯한 많은 중소벤처기업들이 어려움을 겪고 있다”고 말했다.