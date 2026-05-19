“국민 여러분께 깊은 상처…변명의 여지 없는 잘못” 텀블러 판매 촉진 문구 논란…소비자 “계엄군 연상” 李대통령도 “저질 장사치”…그룹 차원 방지책 발표

[헤럴드경제=정대한 기자] “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드립니다.”

정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 진행한 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅 논란과 관련해 19일 대국민 사과문을 발표했다. 전날 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표를 전격 해임하며 진화에 나섰지만, 논란이 사그라지지 않자 직접 진화에 나선 것으로 풀이된다.

정 회장은 사과문에서 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라고 밝혔다. 이어 “이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다”면서 “대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 덧붙였다.

정 회장은 사과문에서 세 가지 재발 방지 대책도 직접 제시했다. 먼저 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 조사 결과를 투명하게 공개하고, 전 계열사 마케팅 콘텐츠 검수 과정과 심의 절차를 재점검하겠다고 강조했다. 또 자신을 포함한 전 임직원을 대상으로 엄격한 역사의식과 윤리 기준 정립을 위한 교육도 실시하겠다고 했다.

정 회장은 전날 손정현 SCK컴퍼니 대표를 경질했다. 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 함께 해임하기로 했다. 관련 임직원 전원에 대해 징계 절차에 착수할 계획이다. 신세계그룹 관계자는 “정 회장은 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시했다”며 “이번 사안을 매우 심각하게 생각해 대표이사 해임이라는 초강수를 뒀다”고 전했다. 정 회장은 특히 5·18 기념일에 이번 사고가 일어난 것에 대해 격노하며 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문한 것으로 전해졌다.

논란의 발단은 스타벅스코리아가 5·18 기념일인 전날 텀블러 프로모션을 진행하면서 홍보 포스터에 ‘탱크 데이’와 ‘5월 18일’을 나란히 표기한 데서 비롯됐다. ‘탱크’라는 이름의 텀블러 세트를 할인 판매하는 행사였지만, 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군과 전차를 연상시킨다는 비판이 쏟아졌다. ‘책상에 탁’이라는 문구도 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 당국의 거짓 해명을 떠올리게 한다는 지적이 제기됐다.

온라인 커뮤니티와 SNS(사회관계망서비스)에서 비판이 확산되자 스타벅스는 앱과 홈페이지에 사과문을 게재하고 손 대표 명의의 사과문을 추가로 배포했다. 그러나 비판 여론은 가라앉지 않았다.

이재명 대통령도 비판의 목소리를 냈다. 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트라니”라며 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 비판했다. 이어 “마땅히 그에 상응하는 도덕적·행정적·법적·정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 강조했다.

정 회장은 이날 사과문 말미에서 “5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생한 모든 분들에게 다시 한번 사죄드린다”고 했다. 신세계그룹은 앞으로 업무 프로세스를 재정립하고 조직 내 올바른 역사의식 정립을 위한 노력을 기울일 방침이다.