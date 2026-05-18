서울 유명 냉면집, 또 가격 줄인상 유명 삼계탕집선 1인분 2만원 넘어 식품 물가 웃돈 외식, 통계도 상승세

[헤럴드경제=김진 기자] 여름철 대표적인 외식 메뉴인 냉면과 삼계탕 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 고물가가 장기화되며 원재료 외의 비용 부담을 키운 영향으로 풀이된다.

18일 관련 업계에 따르면 서울 지역에서 평양냉면 맛집으로 손꼽히는 식당들은 올해도 연달아 가격을 인상했다. 서울 중구의 우래옥은 1만6000원이었던 평양냉면 1인분을 1만8000원에 판매하고 있다. 남포면옥도 1만5000원이었던 냉면 가격을 1000원 인상했다.

유명 냉면집 대부분이 1인분을 1만원 중후반대로 올렸다. 을밀대는 1만6000원, 필동면옥·을지면옥·평양면옥 등은 각 1만5000원이다.

냉면 가격의 오름세는 통계로 확인할 수 있다. 한국소비자원 참가격의 올해 3월 통계에 따르면 서울 지역의 냉면 1인분 평균 가격은 1만2538원으로 집계됐다. 1년 전인 지난해 3월 1만2115원과 비교해 3.5% 올랐다. 서울 지역의 냉면 가격은 2022년 4월 1만192원을 기록하며 처음으로 1만원을 넘었다. 이후 계속 올랐다. 통계 집계에 시간이 걸리는 만큼, 상승세는 계속해서 이어질 전망이다.

가격 상승에는 원재료 가격 상승 외에 인건비·임대료 등 전반적인 물가 상승이 영향을 미친 것으로 보인다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 냉면 육수에 사용되는 한우 양지 100g당 가격은 17일 기준 7729원으로 전년 동기 대비 41.8% 상승했다.

여름철 대표적인 보양식인 삼계탕도 마찬가지다. 한 그릇당 가격은 올해 3월 서울 지역을 기준으로 1만8154원에 달하는 것으로 집계됐다. 1년 전 1만7346원 대비 4.7% 오른 가격이다.

유명 삼계탕 식당들은 이를 웃돈다. 해외 유명 미식 리스트인 ‘미슐랭’에 오른 서울 중구의 한 삼계탕집은 현재 기본 삼계탕 메뉴를 2만원에 판매하고 있다. 강남구 청담동의 노포로 유명한 삼계탕집은 기본 메뉴가 2만2000원이다.

삼계탕 가격 상승 배경에는 물가 상승뿐 아니라 불안정한 육계 공급 문제가 큰 영향을 미쳤다. 지난 동절기 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 육용 종계 농가가 피해를 입었기 때문이다. 17일 기준 국산 육계 1㎏당 평균가는 전년 동기 대비 15.5% 오른 6481원이다.

다른 외식 메뉴 가격도 계속 뛰고 있다. 삼겹살 1인분 가격은 2만1218원으로 1년 전보다 4.6% 상승했다. 자장면 한 그릇은 7692원으로 같은 기간 2.6%, 칼국수 한 그릇은 1만38원으로 6.1% 각각 올랐다. 대표적인 서민 메뉴인 김밥도 3800원으로 5.5% 상승했다. 4월 식품 물가는 전년 대비 1.0% 상승했지만, 외식 물가는 이를 웃도는 2.6% 올랐다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “정부의 ‘가격 인상 자제’ 요청에 협조하는 식품업계와 달리, 외식업계는 유명하거나 대표적인 식당이 가격을 올리면 다른 곳들이 뒤따르면서 더 많이 오르는 경향을 보인다”고 설명했다. 이어 “식품은 대기업 중심으로 규모의 경제가 적용되는 반면, 자영업자 중심의 외식업계는 비용 충격을 흡수하기 쉽지 않다”며 “외식 물가는 당분간 더 오를 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.