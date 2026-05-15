李대통령, 韓 혁신성장 전략 조언 구해 하윗 “韓 인상적인 성과 거두고 있다”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 15일 청와대에서 지난해 노벨 경제학상 수상자인 피터 하윗 브라운대 교수를 접견하고 한국 경제의 대도약 방안과 혁신 성장전략에 관한 조언을 구했다.

이 대통령은 하윗 교수를 만나 하준경 경제성장수석의 스승이었다는 소식을 들었다면서 “유능한 제자를 키우셔 가지고 우리 대한민국 국정에 큰 도움이 되고 있다”고 추켜세웠다.

그러면서 “(하 수석이) 대한민국 경제 성장을 직접 관할하고 있는데, 아마도 교수님께서 평소 가르쳐주신 전략대로 혁신을 통한 성장에 주력하고 있다”면서 “오늘도 대한민국 경제성장 전략을 위한 좋은 말씀을 잘 부탁드린다”고 했다. 또 “노벨경제학상 수상을 축하드린다”고 덧붙였다.

하윗 교수는 하 수석의 브라운대 박사학위 논문 지도교수였다

그러자 하윗 교수는 이날이 스승의 날이라는 점을 언급하며 “하 수석님이 제가 가르친 대로 잘 이행하고 있다고 해서 정말 기쁘다”고 화답했다.

이어 “대통령님의 지도하에 한국은 성장 중심의 정책을 채택해왔고, 혁신 기반 경제성장 전략을 수행하고 있는 것으로 보인다”며 “한국은 AI와 반도체, 첨단기술이 산업 분야를 선도하는 혁신국가로 세계적 최전선에 서 있다”고 평가했다.

또 “국내총생산 대비 한국의 연구개발(R&D) 지출이 세계에서 두 번째로 높다”며 “이 대통령 아래서 창조적 파괴의 주역이자 경제성장의 핵심 동력인 스타트업과 중소기업에 인센티브와 재정 지원을 강화해주는 것을 정말 긍정적이라고 생각한다”고 말했다.

특히 하윗 교수는 “정말 인상적인 것은 모든 정책을 추진하며 건전한 재정기조를 유지하면서 재정 적자를 최소화하고, 물가 성장 목표를 잘 조정하고 있다는 점”이라면서 “불안정하고 불확실한 글로벌 환경 속에서도 한국이 인상적인 성과를 거두고 있다”고 분석했다.

이에 이 대통령은 “올해 1분기 전 세계에서 성장률이 제일 높아졌다”고 답변했고 참석자들의 웃음이 터져 나오기도 했다.