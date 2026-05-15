[헤럴드경제=장윤우 기자] “자는 학생을 깨웠더니 아동학대로 신고를 당했습니다.”
강석조 초등교사노조 위원장이 15일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 교사들이 겪는 민원과 법적 리스크 실태를 공개했다. 강 위원장이 교육부 간담회에서 현장학습 민원 실태를 비판한 영상은 현재 조회수 1100만 회를 넘겼다.
강 위원장은 아동복지법을 “악법 중의 악법”이라고 직격했다. 싸우는 학생을 말렸다가 학교폭력위원회를 열자 가해 학생 학부모가 교사를 아동학대로 고발한 사례, 교사를 때린 학생의 손목을 잡았다가 법원 재판을 받게 된 사례를 직접 소개했다.
강 위원장은 “교사에 대한 아동학대 신고의 98%가 기소조차 되지 않는 불기소”라며 “2%도 재판에서 무죄 판정이 대부분”이라고 했다. 이어 “불기소되더라도 선생님은 최대 3~4년 고생을 한다”고도 했다.
현장학습 민원 사례도 구체적으로 털어놨다. 강 위원장은 “현장학습에서 사진 200장을 찍었는데 왜 우리 애는 5장만 나왔냐, 왜 우리 애 표정이 안 좋냐는 민원이 온다”고 했다.
실제로 겪은 민원도 공개했다. 현장학습 내내 즐겁게 놀던 학생이 귀가 후 울었다는 이유로 학부모가 연락을 해왔고, 30분 넘게 통화한 끝에 알고 보니 학원에서 있었던 일이었다고 했다.
아침에 머리를 못 말리고 등교한 학생 때문에 드라이어로 머리를 말려달라는 민원, 코로나 원격 수업 당시 아침에 모닝콜을 해달라는 민원도 소개했다. 강 위원장은 “이걸 커트할 수 있는 시스템이 없기 때문에 직접 어머니께 말씀드렸다”고 했다.
이재명 대통령이 국무회의에서 한 “구더기 무서워 장독 없애면 안 된다”는 발언에도 반박했다. 강 위원장은 “교사들은 구더기를 개의치 않고 몇십 년 동안 정성껏 장을 담가 왔다”며 “교육을 망치는 것은 구더기가 무서워 장을 담그지 않는 교사가 아니라 정성껏 담근 그 손에 수갑을 채우는 현재 현실”이라고 답답함을 호소했다.
현장학습 사고와 교사 처벌 사례도 언급했다. 강원도에서 현장학습 중 학생 사고가 발생해 담당 교사가 1심에서 직업을 잃을 위기에 처했고 2심에서 선고 유예로 유죄 판결을 받은 사건이다.
강 위원장은 “200장이 넘는 매뉴얼 속에서 교사가 안전 조치를 안 취했다고 몰아갈 수 있는 현실”이라며 “고의와 중과실이 없는 한 면책을 해줘야 학생을 지킬 수 있는 공교육 현실을 만들 수 있다”고 했다.
강 위원장은 민원 차단 시스템 마련을 핵심 대안으로 제시했다. 현재 교육부가 운영 중인 민원 대응팀에 교사가 포함돼 있고 민원이 결국 교사에게 전달되는 구조라고 지적했다. 그는 “민원 대응팀이 민원을 커트할 수 있는 완벽한 능력이 있어야 한다”고 했다.
이어 스승의 날에 라디오를 통해 국회와 정부를 향해 직접 호소했다. 그는 “선생님을 지켜주는 법과 제도가 반드시 필요하다”며 “그것이 선생님만이 아니라 학생들을 지킬 수 있는 공교육 현실을 만드는 길”이라고 말했다.
강 위원장은 2030 교사가 70% 이상 가입한 초등교사노조를 이끌고 있다. 2018년 설립된 이 단체는 서이초 사건 이후 조합원이 급증했으며 무고성 아동학대 신고 피해 교사 지원과 악성 민원 대응 활동을 하고 있다.
“아이 1명당 1억, 육아휴직 2년, 재택근무” 파격 시도…사내 출산율 ‘두 배’ 이상 늘었다
dbsdn1110@heraldcorp.com