영남 보수 결집 속 진보 첫 단일화 민주 지도부, 국힘 공세에 반격 나서 정청래 “장동혁·국힘 제정신 차려야”

6·3 지방선거 울산광역시장 선거에서 김상욱 더불어민주당 후보와 김종훈 진보당 후보가 단일화하기로 전격 합의했다. 이번 단일화를 시작으로 지방선거와 국회의원 재보궐선거를 앞두고 범여권의 정치구도가 급변할 지 주목된다. 민주당과 진보당은 15일 서울 여의도 국회에서 선거연대 및 단일화 합의문을 발표했다.

합의문에 따르면 양당은 울산시장을 비롯해 울산 기초단체장 후보, 울산 일부지역 광역의원 후보, 그리고 부산광역시 연제구 기초단체장 후보를 단일화한다. 울산시장, 울산 남구청장, 부산 연제구청장 선거의 경우 양당 후보 경선이 치러진다. 울산 동구청장은 진보당 후보로, 울산 북구청장·중구청장은 민주당 후보로 단일화한다.

경선은 여론조사를 통해 이뤄진다. 이연희 민주당 전략기획위원장은 “울산시장를 비롯해 모든 경선은 100% 여론조사 결과로 단일화한다”고 밝혔다. 단일화 시한에 대해 조승래 민주당 사무총장은 “공식 선거운동 개시 전에 완료하는걸 목표로 한다”고 말했다.

앞서 김상욱 후보는 전날 황명필 조국혁신당 후보와 단일화를 이뤄냈다. 이로써 울산시장 선거는 진보 진영 후보 1명이 김두겸 국민의힘 후보, 박맹우 무소속 후보와 경쟁하는 3파전이 될 전망이다.

양당은 당초 단일화 방식을 두고 이견을 좁히지 못하고 있었으나, 최근 격전지를 중심으로 보수진영이 결집하는 움직임을 보이자 단일화 논의가 급물살을 탄 것으로 전해졌다. 이와 함께 민주당은 최근 보수 결집 양상이 나타나는 상황에서 장동혁 국민의힘 대표 등 야당에 대한 반격을 강화했다.

정청래 민주당 대표 겸 총괄 상임선거대책위원장은 이날 제주를 찾아 위성곤 민주당 제주지사 후보 선거사무소에서 개최한 현장 선거대책위원회 회의에서 “국민의힘이 망가지는 것을 원하지 않는다”면서도 “제정신 차리고 정상화했으면 좋겠다”고 날을 세웠다.

정 대표는 “‘장동혁 대표는 민주당의 전략자산이다’는 말이 있지만 저는 그렇게 생각하지 않는다”며 이같이 말했다. 최근 장 대표는 각종 회의와 페이스북 등에서 이재명 대통령의 호칭을 생략하고 강경 메시지를 쏟아내는 등 대여 공세를 강화하고 있다.

정 대표는 계속해서 “국민의힘과 선의의 경쟁을 하면 좋겠다”면서 “국민의힘이 대한민국 국민이 느끼기에 건강하고 상식적인 정당으로 거듭나길 바란다”고 말했다.

강준현 수석대변인 겸 선대위 공보단장도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 선거 이슈와 국정 현안에서 분야를 가리지 않고 원색적인 표현과 무리한 선동에 앞장서고 있다”고 꼬집었다. 국민의힘이 이 대통령의 전통시장 방문 등 현장 행보를 ‘선거 개입’이라고 비판한 데 대해서는 “그렇게 해석하는 것은 적절치 않다고 본다”며 “대통령은 대통령의 고유 업무가 있지 않겠나”라고 선을 그었다.

양대근·전현건 기자