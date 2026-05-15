카카오엔터프, 조정 중지·쟁의로 카카오페이·본사 등도 조정 앞둬 20일 판교에서 투쟁결의대회 예정

카카오 노사 갈등이 파업 국면으로 번질 조짐을 보이고 있다. 카카오 공동체 주요 계열사들의 단체협약 교섭이 잇따라 결렬된 가운데, 카카오엔터프라이즈 노조가 경기지방노동위원회 조정 중지 결정으로 쟁의권을 확보했다. 성과급 보상 체계와 임금 인상률 등을 둘러싼 노사 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 카카오 창사 이후 첫 파업 가능성도 수면 위로 떠오르는 분위기다.

15일 업계에 따르면 카카오엔터프라이즈 노사는 전날 오전 10시부터 약 2시간30분 동안 경기지노위 주도로 조정 절차를 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 경기지노위는 노사 간 입장 차가 커 조정안 제시가 어렵다고 판단하고 조정 중지 결정을 내렸다.

조정 중지는 노동위원회가 더 이상의 조정이 어렵다고 판단할 때 내리는 결정이다. 조정이 중지되면 노조는 태업이나 파업 등 쟁의행위를 할 수 있는 권한을 확보하게 된다. 카카오엔터프라이즈 노조는 내부 투표를 거쳐 실제 파업 여부를 결정할 예정이다.

이번 노사 갈등의 핵심 쟁점은 성과급을 포함한 보상 체계다. 업계에 따르면 카카오는 지난해 사상 최대 실적을 거둔 뒤 올해 2월 인사평가 등급별로 연봉의 3~9% 수준의 성과급을 지급했다. 그러나 성과급 산정 기준과 지급 내역 공개 범위를 두고 노사 간 입장 차가 이어지고 있다.

노조는 영업이익의 일정 비율을 성과급 재원으로 지급하는 구조화된 보상 체계와 장기근속자 대상 스톡옵션 지급 등을 요구하는 것으로 전해졌다. 임금 인상률과 최저시급 등 다른 쟁점에서도 노사 간 이견이 좁혀지지 않은 것으로 알려졌다.

카카오엔터프라이즈는 경기지노위 조정을 신청한 카카오 공동체 5개 법인 가운데 가장 먼저 조정 절차를 마무리했다. 앞서 카카오, 카카오페이, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등도 단체협약 교섭 결렬로 경기지노위에 조정을 신청한 상태다.

경기지노위는 15일 카카오페이, 18일에는 카카오 본사와 엑스엘게임즈, 디케이테크인에 대한 조정 절차를 진행할 예정이다. 첫 조정 대상이었던 카카오엔터프라이즈에서 조정 중지 결정이 내려지면서 남은 계열사들의 조정 결과도 낙관하기 어렵다는 관측이 나온다.

카카오 노조는 오는 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 열 계획이다. 향후 계열사별 조정 결과와 조합원 찬반 투표 결과에 따라 실제 파업 여부가 결정될 전망이다.

여기에 포털 다음 운영사 AXZ 매각을 둘러싼 갈등도 노사 관계에 또 다른 불씨가 되고 있다. 업스테이지의 AXZ 인수 본계약 체결 이후 양주일 AXZ 대표가 이달 말 퇴사 소식을 전하자, 카카오 노조는 이를 “기만적 엑시트”로 규정하고 강하게 반발했다.

노조는 입장문을 통해 AXZ 분사 당시 구성원들을 안심시켰던 경영진이 매각 이후 책임 있는 설명 없이 회사를 떠나고 있다며 경영진 책임론을 제기했다. 임단협 조정 불발에 AXZ 매각 후폭풍까지 겹치면서 카카오 공동체 전반의 노사 갈등이 한층 격화될 가능성이 커지고 있다. 박혜림 기자