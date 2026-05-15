출시 첫날 1만277대 역대 그랜저 부분변경 2위 최상위 ‘캘리그래피’ 비중 41%로 고급화 뚜렷

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차 ‘더 뉴 그랜저’가 출시 첫날 계약 1만대를 넘기며 흥행 조짐을 보이고 있다. 스포츠유틸리티차량(SUV)과 전기차 중심으로 재편된 시장에서도 대형 세단 수요가 여전히 견조하다는 평가가 나온다.

현대차는 더 뉴 그랜저가 출시 첫날 총 1만277대 계약을 기록했다고 15일 밝혔다.

이는 2019년 출시된 6세대 그랜저(IG) 부분변경 모델의 첫날 계약 기록(1만7294대)에 이어 역대 그랜저 페이스리프트 모델 가운데 두 번째로 높은 수준이다.

업계에서는 최근 시장 흐름을 고려하면 이례적인 성과라는 반응이 나온다. 국내 자동차 시장은 SUV와 하이브리드, 전기차 중심으로 수요가 이동하고 있지만, 그랜저는 내연기관 기반 세단임에도 높은 초기 계약 실적을 기록했다.

현대차는 이번 모델에 외관과 실내 디자인 변화를 대폭 적용하고 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 새롭게 탑재했다. 차량을 디지털 기기처럼 활용할 수 있는 사용자 경험 강화가 초기 수요를 이끌었다는 분석이다.

트림별로는 최상위 사양인 ‘캘리그래피’ 비중이 전체 계약의 41%를 차지했다. 기존 그랜저의 캘리그래피 선택 비중(29%)보다 12%포인트 높아졌다.

파워트레인은 가솔린 모델 비중이 58%로 가장 높았고 하이브리드 모델은 40% 수준이었다. 다만 하이브리드 모델은 친환경차 인증 일정 영향으로 고객 인도가 하반기부터 시작될 예정이어서 초기 계약은 가솔린 중심으로 형성됐다.

신규 사양인 ‘스마트 비전 루프’도 관심을 끌었다. 해당 옵션은 선택 가능 트림 기준 12.4%의 선택률을 기록했다.

현대차 관계자는 “전기차와 SUV 중심의 시장 환경에서도 더 뉴 그랜저가 높은 관심을 받은 것은 디자인과 상품성, 그리고 디지털 혁신에 대한 고객들의 기대가 반영된 결과”라며 “앞으로도 고객들에게 새로운 가치를 제공하는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.