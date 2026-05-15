3기 신도시 민간참여 공공분양 GTX-A 창릉역 예정, 교통호재

우미건설이 3기 신도시에 짓는 민간참여 공공분양 아파트 고양 창릉 우미린 그레니티(조감도)가 분양에 나선다.

우미건설은 고양 창릉 우미린 그레니티의 견본주택을 연다고 14일 밝혔다. 14~15일은 사전청약 당첨자를 대상으로 운영되며 일반고객은 16일부터 관람할 수 있다.

고양 창릉 S-1블록에 조성되는 해당 단지는 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 전용면적 59·74·84㎡, 총 494가구 규모다. 2022년 7월 사전청약을 진행했던 단지로, 사전청약 당첨자 물량을 제외한 나머지에 대한 본청약이 예정돼 있다.

일반청약은 26일 특별공급을 실시하고 27~28일 양일간 일반공급 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 6월 11일이며 7월27일부터 30일까지 계약을 진행한다.

단지는 교통편의성이 우수하다. 2030년 GTX-A 창릉역을 비롯해 고양은평선(2031년 예정) 신설역이 계획돼 있다. 인근에는 평택파주고속도로(서울-문산) 흥도IC, 3호선 화정역, 자유로 등이 있어 서울 및 수도권 접근이 편리하다.

고양 창릉 우미린 그레니티는 LH가 추진하는 ‘비스포크’ 시범사업 적용단지로 입주자 맞춤형 옵션 설계가 반영된다. 계약자는 자신의 라이프스타일에 맞춰 집을 꾸밀 수 있다.

고양 창릉 우미린 그레니티의 평균분양가는 전용 59㎡ 5억6778만원, 전용 84㎡가 7억8340만원 수준으로 책정됐다. 김희량 기자