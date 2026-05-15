[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 겸 배우 배슬기가 19개월 아들의 첫마디를 듣고 눈물을 쏟았다.

15일 배슬기는 자신의 인스타그램에 “어버이날 상상도 못 한 선물을 받았다”며 영상과 장문의 글을 게재했다. 공개된 영상에서 아들 리우가 “맘마”라고 말하자 배슬기는 “엄마 했어?”라고 되물었다. 리우가 다시 “엄마”라고 하자 “고마워 리우”라며 눈물을 쏟았다.

배슬기는 아들의 언어 발달이 늦었다고 솔직하게 털어놨다. 그는 “19개월인 우리 아기가 말이 조금 느렸다. 남자 아기들은 말이 느린 편이라고 해서 크게 걱정은 안 하려 했지만 걱정이 많이 됐다”고 했다. 이어 “온갖 알고리즘에 혼자 이것저것 찾아보며 괜한 망상에 빠져 잠든 아기 옆에서 숨죽여 운 적도 있었다”고도 밝혔다.

배슬기는 “늦은 시간까지 안 자는 리우를 걱정 반 귀여움 반으로 보고 있었는데, 갑자기 저를 물끄러미 바라보던 아기가 쪽쪽이를 빼더니 말을 마구마구 하기 시작했다”며 “순간 너무 신기하고 놀랍고 귀엽고 사랑스럽고 감동적이었다. 온갖 감정이 폭발해서 결국 아기 앞에서 울어버렸다”고 전했다.

배슬기는 “아주 단단하고 강한 엄마가 되는 게 꿈이었는데, 이제 겨우 한 살 먹은 아기 앞에서 완전히 무너져버렸다”면서도 “그래도 정말 너무 행복하다”고 했다.

그 이후 변화도 전했다. 배슬기는 “이날 이후로 아기 옹알이도 폭발하고 점점 수다쟁이가 되어가고 있다. 갑작스러운 폭풍 성장으로 정신을 못 차리고 있는 요즘 정말 행복하다”고 밝혔다. 배슬기는 글 끝에 “세상 모든 아기들과 엄마 아빠들이 행복하길 바란다”며 응원을 전했다.

배슬기는 2020년 유튜버 심리섭과 결혼해 2024년 10월 아들 리우를 출산했다.