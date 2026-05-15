“정부, 전·월세 대책 없어...이재명은 침묵” “정원오, 은퇴 1주택자 재산세 감면 꺼내” “청년실업 문제, 세금 뿌려 단기 알바나 인턴 늘려”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 15일 “이재명의 부동산 정책, 문재인 시즌 2인 줄 알았다”며 “서울 아파트값, 강남까지 싹 다 폭등하고 있다”고 비판했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “양도소득세 중과 폐지로 매물 자체가 팍 줄었고, 서울 주변 경기도 아파트까지 가파르게 오르고 있다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “전세는 더 심각하다. 10년 6개월 만에 최대 상승”이라며 “전세 매물이 워낙 귀하다 보니 집도 안 보고 송금부터 하는 노룩 계약까지 등장했다”고 설명했다. 이어 “월세는 폭등에 폭등, 강북까지 월세 300만원이 속출하고 있고, 빌라와 오피스텔 임대료까지 함께 솟구치고 있다”고 덧붙였다.

그는 “대출까지 막힌 서민들은 월급이 월세로 다 나갈 판”이라며 “밤마다 부동산 겁박하던 이재명은 이제 침묵 모드로 전환했다. 정부는 사실상 더 이상의 대책이 없어 보인다”고 지적했다.

장 대표는 정원오 더불어민주당 서울지상 후보를 향해 “알맹이도 없는 은퇴 1주택자 재산세 감면을 꺼냈다”며 “결혼까지 미루는 청년들을 위한 주거 대책은 안 보인다”고 직격했다. 그러면서 “보유세 인상, 장특공 폐지에는 아예 입장도 못 내놓고 있다. 정원오가 시장되면 세금 폭탄 떨어지고 해외 서울이 열린다. 내 집과 내 재산 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐”이라고 강조했다.

장 대표는 청년 실업 문제와 관련해 “정부는 세금 뿌려서 단기 알바, 인턴 늘리는 게 전부”라며 “공공 분야 알바 자리 2만 3000개 가운데 9500개가 세금 체납 관리 실태 조사원이고, 4000개는 농지 전수 조사 인력”이라고 했다. 이에 “체납자 쫓아다니고 논밭 돌아다니는 일이 어떻게 좋은 일자리 취업으로 이어질 수 있겠나”라며 “우리 기업들은 노란봉투법이 무서워서 채용 자체를 망설이고 있다”고 거듭 지적했다.