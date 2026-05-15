김경수 민주당 경남지사 후보자 인터뷰 “부울경, 또 하나의 수도권 될 수 있어” “위기에 강하고 실력있는 도지사 필요” ‘경남 산업대전환’ 제시 5대 산업 육성

[헤럴드경제(창원)=정석준 기자] 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 “교통, 의료 등 정주여건을 해결하면 부울경(부산·울산·경남)도 또 하나의 수도권이 될 수 있다”며 “지방을 살리기 위한 유일한 방법이다”고 강조했다.

헤럴드경제는 13일 경남 창원시 중앙동에 위치한 캠프 사무실에서 김 후보를 만나 선거 전략과 공약, 비전에 대해 물었다.

김 후보는 노무현 정부에서 수행비서, 연설기획비서관으로 근무했고 20대 국회의원, 37대 경남지사를 지냈다. 현 정부에서는 장관급인 지방시대위원장을 역임했다. 그는 “위기에 강하고, 극복해 낼 수 있는 실력있는 도지사가 경남에 필요하다”며 “이를 위해서는 이재명 정부와 찰떡궁합이 돼야 한다”고 밝혔다.

산업 분야에서는 2030년까지 지역내총생산(GRDP)을 현재보다 100조원 더 키우고, 신규 일자리 15만개를 창출하겠다는 ‘경남 산업대전환’ 전략을 제시했다. 김 후보는 “소형모듈원자로(SMR)·방산·우주항공·조선해양·전력기기 등 경남 5대 주력산업을 세계 1등으로 키워낼 것”이라며 “이를 위해 연구개발 투자, 규제 완화 등이 필요하다”고 말했다. 아래는 인터뷰 전문.

-1호 공약으로 ‘부울경 메가시티 30분 생활권’을 제시했다.

▶메가시티 구상은 지금도 늦었다. 사실 4년 전에 메가시티가 완성 직전이었는데, 박완수 지사가 취임하면서 백지화하고 폐기해 버렸다. 이재명 대통령이 권역별로 지역을 균형 있게 발전시키자고 제시했는데, 유일한 방법이 부울경 메가시티다. 할 수 있다면 행정통합까지 나가는 게 맞는데 그 기회도 놓쳐버렸다.

-경남은 조선·제조업 기반이 강한데 최근 방산·우주항공 산업이 새로운 성장축으로 떠오르고 있다.

▶경남 산업대전환 공약 메인 슬로건이 5대 주력 산업을 세계 1등 산업으로 키우겠다는 것이다. 5대 주력 산업은 SMR·방산·우주항공·조선해양·전력기기다. AI대전환과 연구개발 투자가 필요하다. 정부의 집중적 투자도 있어야 하고, 규제도 걸림돌이다. 메가특구를 통해 주력 업종들이 발전 속도를 내는 데 걸림돌인 규제를 맞춤형으로 합리화해주는 작업이 필요하다.

-최근 여론조사가 접전 양상을 보이고 있다.

▶우선 선거는 민심을 공략하는 게임이 아니라 도민의 마음을 얻는 과정이라고 말하고 싶다. 경남은 늘 우리 민주당에게 험지였다. 그나마 이 대통령의 국정 지지율이 높고 코스피도 7000을 돌파하면서 국민들이 일 잘하는 정부에 대한 효능감을 느끼고 있다. 추세는 좋아지고 있고, 이를 유지해 나가기 위해 경남도민들의 마음을 얻는 것이 필요하다.

-경남에 가장 필요한 리더십은 무엇인가.

▶지금 경남은 위기를 극복할 수 있는 ‘혁신형 리더십’이 반드시 필요하다. 안정적인 관리형 리더십이 잘못된 것이라 이야기하기도 어렵고, 잘했다고 평가하기도 어렵다. 지난해 한국 국내총생산(GDP) 성장률이 플러스 성장인데 경남은 마이너스였다. 부울경은 안정적으로 관리하는 리더십만으로는 반드시 위기에 빠진다는 것을 보여줬다.

-정치적 굴곡도 겪었다. 선거를 통해 어떤 정치인으로 평가받고 싶은가.

▶도정을 끝까지 마무리하지 못한 데는 늘 죄송하다고 말씀드린다. 서부경남 KTX, 부울경 메가시티, 진해 신항, 산업대전환 등 다 굵직한 일들인데 끌까지 마무리하는 것이 도민들에 대한 빚을 갚는 길이다. 시작한 일을 끝까지 잘 마무리하는 걸로 보답하고 싶단 생각에 출마했다. 실력 있는 도지사가 되는 과정에는 반드시 중앙정부와 힘을 모아야 한다. 이재명 정부와 찰떡궁합이 돼야 한다. 지방시대위원장을 맡으며 이 대통령과 호흡을 맞춰왔고, 위기를 극복하려면 정부와 어떻게 해야 하는지 잘 알고 있다.