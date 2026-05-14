대표 레버리지 1달새 2조원어치 차익실현성 매도…코스피·반도체 등 AI·반도체·미국 ETF로 자금 재배분

[헤럴드경제=김유진 기자] 개인 투자자들이 최근 한 달간 코스피·코스닥·반도체 대표 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 2조원 넘게 팔아치운 것으로 나타났다. 지수와 반도체주 급등으로 레버리지 ETF 수익률이 빠르게 뛰자 단기투자 차익실현성 매도에 나선 것으로 풀이된다. 개인 투자자 자금은 증시 급등장에서 AI·반도체 ETF 등으로 이동한 것으로 나타났다.

14일 ETF체크에 따르면 최근 1개월(13일 기준) 개인 순매도 상위 5개 ETF 가운데 3개가 레버리지 상품이었다. KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150레버리지, TIGER 반도체TOP10레버리지 등 3개 상품의 개인 순매도액은 총 2조166억원으로 집계됐다. 코스피·코스닥·반도체 상승에 2배로 베팅하는 상품에서 개인 매도가 집중된 셈이다.

가장 많이 판 상품은 KODEX 레버리지였다. 개인은 최근 1개월간 이 상품을 약 1조원 순매도했다. 같은 기간 수익률은 93.48%로 두 배에 육박했다. 코스피200을 기초로 하는 대표 레버리지 ETF가 급등하자 개인 매도 물량이 대거 출회한 것이다.

반도체 레버리지 상품에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 최근 1개월 수익률이 110.64%로 두 배 이상 뛴 TIGER 반도체TOP10레버리지를 개인은 약 3000억원어치 순매도했다. KODEX 코스닥150레버리지도 같은 기간 10.38% 오른 가운데 개인 순매도액이 약 6000억원 규모로 집계됐다.

레버리지 ETF는 기초지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품이다. 매일 비중을 다시 맞추는 구조인 만큼 장기 보유보다 단기 시세 판단에 주로 활용된다. 최근처럼 지수나 업종이 한 방향으로 오를 때 수익률이 빠르게 커지고, 이 구간에서 개인의 매도세도 함께 확대된 것으로 분석된다.

코스닥 지수형 ETF에서도 자금이 빠져나갔다. 개인 순매도 상위 5개 안에는 KODEX 코스닥150과 TIGER 코스닥150도 포함됐다. 개인은 KODEX 코스닥150을 7348억원, TIGER 코스닥150을 2268억원 순매도했다. 두 상품의 최근 1개월 수익률은 각각 5.52%였다. 같은 기간 수익률이 급등한 코스피 레버리지·AI·반도체 ETF 대비 수익률이 상대적으로 낮은만큼 상품 비중을 줄인 것으로 해석된다.

반면 AI·반도체 ETF에는 개인 자금이 몰렸다. 개인은 최근 1개월간 KODEX AI전력핵심설비를 9427억원 순매수했다. 이 상품의 같은 기간 수익률은 77.24%였다. SOL AI반도체TOP2플러스에도 7970억원의 개인 순매수가 유입됐고, 수익률은 61.52%를 기록했다.

반도체 대형주 ETF도 순매수 상위권에 올랐다. 개인은 TIGER 반도체TOP10을 5840억원 순매수했다. 이 상품은 최근 1개월 40.04% 상승했다. 급등한 레버리지 ETF에서는 차익실현성 매도에 나서면서도, AI·반도체 주도 테마에는 매수세를 이어간 것으로 풀이된다.

미국 주식형 ETF에도 개인 매수세가 유입됐다. 개인은 TIGER 미국S&P500을 4795억원, TIGER 미국우주테크를 4562억원 순매수했다. 국내 레버리지 ETF에서는 대규모 매도에 나섰지만, 미국 대표지수와 성장 테마 ETF는 계속 사들였다.