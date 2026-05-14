[헤럴드경제=민성기 기자] 스포츠 경기장에서 치어리더만 집중 촬영하는 ‘대포카메라’족(族)이 기승을 부리고 있다.

14일 SBS에 따르면 프로야구가 열리는 야구장 응원석 앞줄은 대형 렌즈를 장착한 카메라를 든 이른바 ‘직캠족’이 앉아 있는 경우가 많았다.

이들의 렌즈가 향하는 곳은 그라운드가 아닌 응원 단상 위의 치어리더들이다. 거대한 촬영 장비 탓에 일반 관중의 시야를 가리는 것은 물론, 경기 진행과 무관하게 치어리더에게만 집착하는 모습에 가족 단위 관람객들은 눈살을 찌푸리기도 한다.

이들이 앞다투어 촬영에 열을 올리는 주된 이유는 ‘돈’이 되기 때문이다. 촬영한 직캠 영상을 유튜브나 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 올려 수익을 창출하는데, 인기 있는 일부 유튜브 채널의 경우 한 달 수익이 1000만 원을 훌쩍 넘기는 것으로 추정된다.

문제는 조회수를 높이기 위해 신체 특정 부위를 확대해 촬영하는 등 선을 넘는 촬영이 발생한다는 점이다.

여자배구 GS칼텍스 서울 KIXX 응원단으로 데뷔해 두산 베어스 치어리더로도 활동했던 권희원씨는 지난해 무리한 사진 촬영에 대한 고충을 토로한 바 있다.

권씨는 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 “대포 카메라로 가까이서 촬영하는 분들이 있다”며 “하체 쪽을 줌(zoom) 하는 게 보여서 경기에 집중하기 어렵다”고 밝혔다. 그러면서 “가끔 다른 곳을 찍는다는 느낌을 받을 때면 동작이 뚝딱이가 된다”며 심리적 불편함을 드러냈다.

익명을 요구한 다른 치어리더들도 상황은 마찬가지다. 한 치어리더는 “응원 단상이 높아 아래에서 올려다보며 찍는 분들이 있는데, 불쾌함을 티 내지 못하고 표정 관리를 해야 하는 것이 힘들다”고 말했다.

또 다른 치어리더 역시 “엉덩이 라인이나 가슴골이 심하게 노출되는 영상이 많다. 저희로 인해 돈을 벌겠다는 생각은 안 하셨으면 좋겠다”고 꼬집었다.

이처럼 도를 넘은 촬영은 범죄로 이어지기도 한다. 지난 5일 경기 고양시에서 열린 프로농구 챔피언결정전에서 한 30대 관람객이 휴대전화를 이용해 치어리더의 신체를 몰래 촬영했다가 경찰에 붙잡혔다.

다만 직캠과 불법 촬영 사이의 명확한 기준이 모호해 단속에 어려움을 겪고 있다.