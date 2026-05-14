14일 페이스북 통해 주장

전날 선대위 출범식때도 대통령 호칭 생략

장동혁 국민의힘 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 이상섭 기자
장동혁 국민의힘 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=양대근 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 “수십조 손실을 불러올 삼성전자 파업이 현실로 다가오고 있다. 그런데도 이재명은 ‘수금 욕심’밖에 없다”고 주장했다.

14일 장 대표는 자신의 페이스북에 “김용범의 ‘국민배당금’이, 바로 이재명의 본심”이라면서 “초과 이윤이든, 초과 세수든, 이재명이 잘해서 번 돈이 아니다. 애당초 이재명과 더불어민주당은 숟가락 얹을 자격도 없다”면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 전날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 선대위 출범식 및 제1차 회의에서도 대통령 호칭은 생략한 채 “이재명은 공소취소 특검으로 자신의 범죄를 지우려 하고 있다”고 주장한 바 있다.

그는 “지금은 잘 나가는 삼성과 하이닉스지만, 불과 3~4년 전만 해도, 세계적인 반도체 불황으로 엄청난 적자를 기록했다”면서 “그때 국민의힘이 반도체 산업 살리기 위해 ‘K-칩스법’을 추진하자, 민주당은 ‘재벌특혜’라며 악착같이 반대했다”고 강조했다.

장 대표는 “우리 당이 끝까지 노력해서 ‘K-칩스법’ 통과시키지 않았더라면, 지금의 반도체 슈퍼사이클에 올라탈 수도 없었을 것”이라며 “사실 반도체뿐만이 아니다. 원자력 발전 같은 미래 투자에 민주당은 늘 반대만 해왔다”고 꼬집었다.

아울러 “문재인의 탈원전이 성공했다면 지금의 반도체 호황이 가능했겠는가. ‘반도체 R&D 52시간 예외’는 지금까지도 반대하고 있다”고 덧붙였다.

장 대표는 “번번이 훼방만 놓고는, 마치 자기들이 잘해서 번 돈처럼 강제로 뺏어가겠다는 발상 자체가, 전형적인 ‘조폭 마인드’”라면서 “지지율 얻고, 표를 사기 위해, 지금 이재명이 뿌리는 돈, 고스란히 미래세대들이 갚아야 할 빚”이라고 주장했다.

그는 “이재명이 급격히 빚을 늘리면서 국가채무가 1300조원을 넘었다. IMF(국제통화기금) 등 국제기구들도 한국의 부채 증가 속도에 경고를 보내고 있다”면서 “초과세수가 발생하면 빚부터 갚아야 한다. ‘국민배당금’ 헛물켜지 말고, 삼성전자 파업부터 막기 바란다”고 밝혔다.


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