[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 국토교통부 주관의 ‘2026년 AI시티 혁신기술 발굴사업’ 공모에 선정돼 AI 기반 도시문제 해결 실증사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 공모에는 지역기업 ㈜파미티(주관), ㈜퓨처드라이브(참여), 대구경북과학기술원(공동연구), 대구시(수요처)로 구성된 컨소시엄이 참여했다.

이 사업은 인공지능(AI) 기술과 서비스를 활용해 도시문제를 해결할 수 있는 혁신기술을 조기에 발굴하고 실증을 통한 상용화를 촉진하기 위해 마련됐다.

선정된 과제는 ‘개인정보 보호형 다중센서 융합 기반 어린이보호구역 3차원 지능형 안전알림 시스템’이다.

레이더와 라이다 등 비영상 기반 인공지능 기술을 활용해 어린이보호구역 내 사각지대를 최소화하고 실시간 위험 정보를 제공하는 첨단 안전 솔루션이다.

주관기업인 ㈜파미티는 공간지능 AI 기반 기술력을 바탕으로 최근 부총리 겸 과학기술정보통신부장관상을 수상했으며 2026년 CES 혁신상 2건(AI·디지털 헬스 분야)을 동시에 수상하는 등 기술 경쟁력을 인정받고 있다.

최미경 대구시 미래혁신정책관은 “이번 공모 선정은 대구시가 추진 중인 AI 기반 스마트도시 전략과 연계해 지역기업 육성은 물론 도시문제 해결과 기술 상용화, 글로벌 확산까지 이어지는 선도 사례가 될 것으로 기대된다”고 말했다.