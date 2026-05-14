‘송원 미래건축인재 펠로우십’ 선발 송원(宋園) 장상태 회장 유지 계승·발전

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹이 산하 송원문화재단이 장학사업을 기존 이공계 학생에서 미래 건축 전문가로 확대한다. 동국제강그룹 2대 송원(宋園) 장상태 회장의 유지로 인재 양성을 위해 설립한 장학재단 사업의 외연을 철강과 공생하는 건축 영역까지 넓히겠다는 구상이다.

동국제강그룹 송원문화재단은 신규 장학사업을 ‘송원 미래건축인재 펠로우십’이라 칭하고, 1기 대상자를 선발한다고 14일 밝혔다.

송원 미래건축인재 펠로우십 1기 선발 인원들은 6박 7일간의 일정으로 영국 건축 탐방을 가게 된다. 항공·숙박·식비·교통비·입장료 등은 전액 지원 받는다. 일정은 동국제강그룹과 세계적 거장 ‘토마스 헤더윅’과의 파트너십을 활용한 ‘헤더윅 스튜디오’ 견학 스페셜 세션을 포함한다. 미래 건축가로 개인 브랜딩을 위해 기행 견문록을 담은 ‘포트폴리오 북’ 제작도 지원한다.

모집은 다음 달 12일까지며, 1차 서류심사와 2차 대면 인터뷰를 거쳐 7월 초 최종 선발한다. 전국 건축학과·건축공학과 재학생 중 선발한다. 27년 졸업예정자 및 24년 1월 이후 졸업자도 지원 가능하다. 프로그램의 권위와 선발 공정성을 위해 1기 심사위원은 장윤규 국민대학교 건축학부 교수와 김재경 한양대학교 건축학부 교수가 맡았다.

장윤규 교수는 2008년 한국 공간 디자인 대상, 우수디자인 국무총리상 등 수상 이력을 보유한 건축 전문가로, 2015년 서울 건축문화제 ‘럭스틸 마운틴’ 파빌리온을 설계했다. 2017년 신내 지혜의 숲 도서관 설계로 서울시 건축대상을 수상했고, 2019년에는 제2회 럭스틸 건축공모전 심사위원을 역임했다.

김재경 교수는 2012년 MIT 건축학 석사 최우수 졸업 논문상, 2019년 한국건축가협회 엄덕문 특별상에 이어 대한민국 목조건축대전 대상을 다회 수상한 전문가로 평가받는다.

동국제강그룹 송원문화재단은 올해 첫 운영 경험을 바탕으로 송원 미래건축인재 펠로우십 프로그램을 지속 고도화해 나갈 방침이다.

송원문화재단 관계자는 “동국제강그룹 ‘송원’만의 차별화 브랜드 정체성을 구축함과 동시에, 잠재력 있는 우수 건축 인재와의 네트워크 구축을 도모하고 있다”며 “미래 건축을 주도할 전문가로 성장하고자 하는 건축학도들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.