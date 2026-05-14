서우두공항 착륙 직후 중국측 고위인사 영접 14일 시진핑과 정상회담…관세·대만·이란 현안 논의 톈탄공원 동행 일정·국빈만찬도 예정 미중 긴장 속 성사된 방중에 국제사회 관심 집중 지난해 부산 APEC 이후 약 6개월만의 대면 회담

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 중국 베이징에 도착하며 2박3일간의 국빈 방문 일정에 돌입했다. 미중 간 관세 갈등과 대만 문제, 중동 정세 등을 둘러싼 긴장이 이어지는 가운데 이뤄진 방중인 만큼 국제사회의 관심이 집중되고 있다.

중국 관영 신화통신에 따르면 트럼프 대통령 전용기 에어포스원은 이날 오후 7시49분께 베이징 서우두 국제공항에 착륙했다. 공항에는 중국 측 고위 당국자들이 나와 트럼프 대통령을 영접했다.

미국 대통령의 중국 방문은 트럼프 대통령 집권 1기였던 2017년 11월 이후 9년만이다.

이번 방중의 핵심 일정은 14일 열리는 미중 정상회담이다. 트럼프 대통령은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정이다.

양국 정상의 대면 회담은 지난해 10월 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 약 6개월만이다.

두 정상은 회담에서 무역·관세 문제를 비롯해 대만 문제와 이란 정세 등 주요 현안을 폭넓게 논의할 것으로 예상된다. 최근 양국 간 관세 갈등이 이어지는 가운데 교역과 투자 안정화 방안이 주요 의제로 다뤄질 가능성도 거론된다.

정상회담 이후에는 트럼프 대통령과 시 주석이 함께 베이징 톈탄공원을 둘러보는 일정도 예정돼 있다. 저녁에는 인민대회당에서 국빈 만찬이 열린다.

방중 마지막 날인 15일에는 두 정상이 소규모 티타임과 오찬 회동을 이어가며 추가 협의를 진행할 계획이다.

트럼프 대통령은 이후 2박3일간의 방중 일정을 마치고 귀국길에 오른다.