경기도일자리재단과 건설보수 다기능공 양성 협약 평택 LX지인 아카데미서 마루시공 교육 운영 수료생은 건설사 A/S 협력업체 취업 연계

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스가 경기도일자리재단과 손잡고 건설보수 기능 인력 양성에 나선다. 인테리어·건설 현장의 숙련 시공 인력 부족이 구조적 문제로 떠오른 가운데, 기업 교육 인프라를 활용해 구직자에게는 기술 교육을, 협력업체에는 검증된 인력을 연결하는 방식이다.

LX하우시스는 13일 경기도 평택시에 있는 ‘LX Z:IN 인테리어 아카데미’에서 경기도일자리재단과 ‘건설보수 다기능공 인력 양성 사업’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 정진복 LX하우시스 고객서비스담당, 이진희 경기도일자리재단 융합인재본부장 등이 참석했다.

이번 협약은 건설 현장에서 필요한 실무형 기능 인력을 양성하고, 교육 과정을 마친 수료생을 건설사 애프터서비스 협력업체로 취업 연계하는 것이 핵심이다. 양측은 올해 총 30명 규모의 마루시공 교육 과정을 운영한다. 교육은 15명씩 2개 차수로 나눠 진행된다.

LX하우시스는 시공인력 양성 전문 교육시설인 ‘LX Z:IN 인테리어 아카데미’ 인프라를 제공한다. 마루 시공 실습 교육장과 전문 강사, 시공 공구 및 재료 등을 지원한다. 현장 경험이 많은 LX하우시스 전문 강사가 직접 교육에 참여해 현장별 시공 노하우를 전수할 예정이다.

경기도일자리재단은 교육 과정 운영을 맡는다. 교육생 모집과 관리, 교육비 지원 등을 통해 구직자가 안정적으로 교육을 받을 수 있도록 지원한다. 수료생에게는 별도 채용 절차를 거쳐 전국 건설사 애프터서비스 협력업체로 취업할 기회가 제공된다. 구직자는 전문 기술을 익혀 일자리를 얻고, 협력업체는 숙련 인력을 확보하는 구조다.

이번 협약은 건설업계의 인력 수급 부담이 커지는 상황에서 추진됐다. 한국건설산업연구원은 올해 건설산업 주요 이슈로 건설인력 부족과 역량 저하, 이에 따른 생산성 저하와 비용 증가 문제를 꼽았다. 건설 경기 부진 속에서도 보수·유지관리와 애프터서비스 현장에서는 일정 수준 이상의 숙련 기능 인력 수요가 이어지고 있다는 점에서, 기업 주도의 현장형 교육 수요가 커지고 있다.

LX하우시스 관계자는 “이번 경기도일자리재단과의 협력은 국내 인테리어 산업의 숙련된 시공 인력 부족 문제를 해결하고 시공 품질을 높일 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 LX하우시스만의 전문 교육 인프라를 활용해 다양한 기관과 협업하며 우수한 시공 인력 양성과 일자리 창출에 앞장서겠다”고 말했다.

LX하우시스가 운영하는 ‘LX Z:IN 인테리어 아카데미’는 지난해 국가인적자원개발컨소시엄 사업 성과 평가에서 인테리어 업계 유일 최고 등급인 S등급을 받았다. 회사 측은 연간 40여개 교육과정을 운영하며 1500명 이상의 수료자를 배출하고 있다.