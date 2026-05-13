[헤럴드경제=박연수 기자] 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 경영난으로 37개 점포의 휴업을 결정하면서 휴점 점포 직원들에게 ‘전환배치’를 약속했지만, 하루 만에 결정을 철회하며 노조의 거센 반발이 일었다. 이에 대해 홈플러스는 “자금 조달 후 영업 정상화 시 전환배치를 진행하겠다”는 입장을 밝혔다.

13일 홈플러스 입장문에 따르면 홈플러스는 영업이 중단된 37개 점포 직원들에게 70%에 해당하는 휴업수당을 지급한다. 근무를 희망하는 직원들은 영업을 지속하는 점포로 전환배치할 예정이다. 앞서 홈플러스는 10일부터 7월 3일까지 전국 37개 매장의 영업을 중단한다고 밝혔다.

하지만 전환배치 시기를 자금 조달 후로 미룬 것이 논란의 시작이었다. 홈플러스는 “영업을 지속하는 67개 점포도 상품 부족으로 인해 고객이 급감하면서 현재 정상적인 상태가 아니기에, 바로 영업 중단 점포의 인력을 67개 점포로 전환배치 하는 것은 어려운 상황”이라며 “현재 추진 중인 긴급운영자금( DIP) 대출이 조달되고, 67개 점포가 정상화되면 전환배치를 진행할 계획”이라고 전했다.

민주노총 마트노조 홈플러스지부는 “홈플러스가 잠정 휴업 점포 직원에게 약속한 전환 배치 계획을 하루 만에 철회했다”며 “이는 직원과 국민을 기만하는 사기극”이라고 비판했다. 이어 “전환 배치 약속을 철회하고 이중취업까지 봉쇄하면서 직원들은 퇴직 후 실업급여에 의존해야 하는 막막한 처지에 놓였다”면서 이중취업 금지 예외 적용 등 실질적인 생계 보장 대책을 촉구했다.

홈플러스일반노동조합(이하 일반노조)도 “위기를 초래한 당사자인 경영진은 고액 연봉을 유지하며 호의호식하고 있다”며 “경영진 역시 노동자와 동일한 수준의 임금을 받으며 고통 분담에 나서야 마땅하다”고 주장했다.

홈플러스는 “이번 점포 집중 운영을 통해 영업을 정상화하고 유동성을 확보해 정상화를 위한 기반을 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.