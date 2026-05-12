정원오 “참전국에 대한 감사의 의도 아닌 선거용” 오세훈 “극우엑 호소하는 사업? 정신세계 이해 못해”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 12일 “졸속행정”이라고 비판한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 광화문 감사의정원에 대한 찬반 입장을 밝힐 것을 거듭 촉구했다.

오 후보는 이날 오전 여의도 국민의힘 당사에서 열린 서울시당 선대위 발대식 및 서울시당 선대위-서울시장 후보 연석회의에 참석해 “정 후보가 (감사의 정원을) 선거용 졸속 행정이라고 비판을 했다. 참 비겁하다. 본질을 피해 가는것”이라며 “찬성이면 찬성 반대면 반대 분명히 해야 될 일 아닌가”라고 말했다. 정 후보는 이날 서울 청량리역 광장에서 기자들과 만나 “선거 전에 졸속으로 추진하고 오픈식까지 한 것은 참전국에 대한 감사의 의도가 아니라, 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 것”이라고 말했다.

오 후보는 “며칠전에는 정 후보 캠프의 핵심을 차지하고 있는 몇몇 사람들이 주동이 돼서 이 사업을 극우에게 호소하는 정치 사업이라고 개념 정의를 했다”며 “도대체 그 정신 세계를 이해할 수가 없다. 좌파도 진보도 나라가 있고 난 다음에 좌파도 진보도 있는 것”이라고 강하게 비판했다. 정 후보 측 오세훈10년심판본부 공동본부장 고민정 민주당 의원은 감사의정원을 “극우구애용 정치사업”이라고 비판했다.

오 후보는 “대한민국의 자유와 민주주의와 평화를 지켜주기 위해서 유엔군의 이름으로 22개 나라가 전투 병과와 의무 병과를 비롯해서 적극적인 도움을 주고, 수만 명의 전 세계 젊은이들이 피를 흘려서 오늘날 이 번영된 대한민국의 기초를 지켜주었다”고 설명했다. 이어 “그것에 감사를 표하고 도움받던 나라에서 도움을 전 세계에 주는 나라로 바뀐 대한민국의 자랑스러운 모습을 광화문 광장 국가 상징 공간인 광화문 광장에 담았는데, 그거에 대해서 ‘극우에 구애’하기 위한 사업이다 이렇게 폄하하는 것은 그야말로 모든 사물을 이념형으로만 해석을 하는 민주당의 고질적인 정신 세계가 바탕에 있다”고 말했다.

오 후보는 “정상적인 서울시장 후보라면 그 뜻에 동의를 한다든지 동의할 수 없다면 반대한다든지 입장을 분명하게 해야 될 텐데 또 다시 두루뭉술 회피하기 위해 ‘선거용 사업’이라고 하고 넘어갔다”며 “정말 서울시장으로서의 자격이 없는 분”이라고 했다.

오 후보는 이날 오전 페이스북을 통해서도 정 후보를 향해 “감사의 정원을 극우와 군사주의의 상징이라는 주장에 동의하는가. 이런 주장을 하는 세력과 뜻을 함께 하는가”라고 물으며 “분명한 입장을 밝히라”고 말했다.