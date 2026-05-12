[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 이효리가 요가원을 운영하며 느낀 생각을 밝혔다.

10일 유튜브 채널 ‘아 요가 ah yoga’에는 ‘효리 말고 아난다 요가쌤들의 속마음은요..’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이효리는 서울에서 요가원을 운영한지 어느덧 9개월 됐다며 “오픈 때부터 지금까지 수업을 듣는 분들은 새벽에 많다. 진짜 열심히 하신다. 등록하려고 엄청나게 노력하신다”고 밝혔다.

이어 “그래서 회원들 몸도 내가 어느 정도 인지가 되고 수련도 어느 방향으로 끌고 가야 할지 알겠는데 아침 수업은 아직도 일일체험이 70% 이상”이라고 털어놨다.

수강생을 아우르는 일이 쉽지 않겠다는 말에는 “쉽지 않다”며 “그게 내 수련인 것 같다”고 답했다.

이효리는 요가 지도자로서의 어려움도 털어놨다. 그는 “자세를 유지하라고 하는 선생님의 마음이 정말 어렵고 힘들다”며 “힘들어하는 모습을 보면 빨리 돌아오게 해주고 싶다”고 말했다.

이어 “아파해야 성장한다는 건 우리가 경험해봤으니까 알지만, 아프도록 내버려두는 마음이 너무 어렵다”며 “3분 하라고 해놓고 2분 안에 돌아오라고 한 적이 많다”고 했다.

이효리는 현재 서울 서대문구 연희로에서 요가원을 운영 중이다.

이효리는 지난달 요가원 계정을 통해 “수업 중 사진 및 동영상 촬영은 금지다. 수업 전후에는 자유롭게 촬영 가능하다. 원장 개인 사진 촬영 요청 및 사인 요청은 정중히 사양한다. 동의 없이 신체 접촉(손을 잡거나 몸을 만지는 행위 등)은 금지다. 서로 간의 예의를 지켜달라”고 강조하기도 했다.