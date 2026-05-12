美 아이허브 본사서 감사패 교환 연간 처리 물량 약 10배↑ 누적 물량 6000만 상자 수준 “동반성장 물류 파트너 입지 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 지난 7일(현지시간) 글로벌 건강기능식품 판매 플랫폼 아이허브와 ‘글로벌 유통·물류 동반성장 10주년 기념식’을 진행했다고 12일 밝혔다.

10년 전 한국 시장에서의 파트너십을 시작으로 아시아태평양과 중동 시장으로 확장하며 이어온 협력의 성과를 기념하기 위해 마련된 이날 행사에는 조나단 송 CJ대한통운 글로벌사업부문 대표와 이만 자비히 아이허브 최고경영자(CEO)가 참석해 감사패를 교환하고 글로벌 이커머스 공급망 고도화를 위한 미래 협력 방안을 논의했다.

CJ대한통운이 아이허브를 대상으로 처리한 연간 물량은 초기 110만 상자 수준에서 2025년 1040만 상자로 확대되며 10배가량 성장했다. 현재까지 누적 처리 물량은 약 6000만 상자에 달한다.

양사의 협력은 유통과 물류가 상호 성장을 견인하는 대표적인 운영 모델로 자리매김했다. 아이허브의 글로벌 판매 확대는 CJ대한통운의 물류 처리 규모 증가와 인프라 고도화를 실현시켰다. 동시에 CJ대한통운의 효율적·안정적인 물류 서비스는 소비자 만족도를 높이며 아이허브의 유통 경쟁력을 강화하는 역할을 했다.

조나단 송 CJ대한통운 글로벌사업부문 대표는 “아이허브와 협력을 통해 진출 국가와 물량이 확대됐을 뿐 아니라 글로벌 소비자들의 만족도까지 끌어올리며 유통과 물류의 시너지를 극대화했다”며 “첨단 물류기술과 운영 전문성을 바탕으로 공급망 운영 체계를 한층 고도화하고 글로벌 이커머스 시장 성장을 뒷받침하는 핵심 파트너로서 입지를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

이만 자비히 아이허브 CEO는 “CJ대한통운과의 협력은 이러한 글로벌 서비스 경쟁력을 지탱하는 핵심 기반”이라며 “양사의 글로벌 유통·물류 역량을 결합해 공급망을 지속 혁신하고 경쟁력을 높여 나가길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 아이허브는 1996년 미국에서 소규모 온라인 리테일러로 출발해 글로벌 판매망을 확대하며 현재 180여 개국 1500만 명의 고객에게 5만 종 이상의 제품을 온라인으로 판매하는 세계적인 웰니스 이커머스 기업으로 성장했다.

CJ대한통운은 여러 국가에서 아이허브의 물류를 수행하며 포워딩부터 창고 운영, 주문 관리, 배송에 이르는 전 물류 영역에 걸쳐 서비스를 제공하고 있다.