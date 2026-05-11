[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026학년도 에이아이디(AID, AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업’에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

이에 따라 대학은 모든 재학생에게 AI 기초 교양 과목인 디지털 리터러시 등을 필수화한다.

전공별로 AI 기술을 접목한 ‘AI 연계 전공필수 교과’를 전면 도입하고 총장 직속 조직인 ‘AX혁신센터’를 운영해 AI·디지털 혁신을 총괄한다.

또 자체 개발한 AI 학습분석 플랫폼으로 학생 학습 데이터를 실시간 분석한다.

이를 통해 맞춤형 진로 설계와 학습 지원 체계를 강화할 계획이다.

중도탈락 위험군을 선제적으로 관리하는 데이터 기반 교육지원 체계도 구축하고 산업체와 함께 기존 직무를 AI 기반으로 혁신하는 ‘AX화 프로젝트’를 추진한다.

최재영 영진전문대 총장은 “전공별 AI 필수 교육을 통해 학생들의 업무 역량을 고도화하고 변화하는 채용 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추도록 하겠다”고 말했다.