문종철 민주당 광진구청장 후보 12일 오후 6시 선거사무소 개소식 개최...고민정, 이정헌 국회의원 과 전·현 시·구의원, 경선 참여 당원 등 500여명 참석 ...‘동북부의 핵심도시 광진’ 비전 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 문종철 광진구청장 후보가 12일 오후 6시 구민 500여 명을 초청해 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 운동의 서막을 알린다.

개소식에는 광진구 지역구 의원인 고민정 국회의원(광진을)과 이정헌 국회의원(광진갑)을 비롯해 정원오 서울시장 후보, 박지원, 문진석, 한병도 국회의원 등 당 주요 인사들이 대거 참석하거나 격려사와 영상축사를 통해 문 후보의 승리에 힘을 보탤 예정이다.

특히 문 후보의 배우자와 아들 3명이 직접 나서 구민들에게 인사하며 ‘가족이 함께 뛰는 든든한 후보’임을 강조할 것으로 보인다.

문종철 후보는‘광진을 서울 동북부의 핵심도시로 우뚝 세우겠다’는 포부를 밝히고, 지역균형 발전과 지역경제 활성화, 일자리와 복지, 교육, 소통 등 현안을 해결하기 위해선 대통령과 서울시장, 광진구청장이 원팀으로 신속하게 처리할 것을 당부할 예정이다.

행사는 필승을 다짐하는 기념촬영을 끝으로 마무리된다.