기술교육·퇴직설계 연계한 맞춤형 재취업 과정 공동 개발 중장년 교직원 대상 일자리 지원 확대…전국 캠퍼스 활용 교육 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 사립학교교직원연금공단(사학연금)이 퇴직 교직원의 재취업 지원과 일자리 창출을 위해 손을 맞잡았다. 중장년층 대상 기술교육과 퇴직 설계 역량을 결합해 실효성 있는 직업교육 모델을 구축하겠다는 구상이다.

한국폴리텍대학은 11일 인천 부평구 학교법인 회의실에서 사립학교교직원연금공단과 ‘퇴직 교직원 직업교육 강화 및 일자리 창출을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 폴리텍대학의 중장년 기술교육 역량과 사학연금의 퇴직설계 지원 기능을 연계해 재취업 중심의 맞춤형 교육과정을 공동 개발·운영하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 ▷재취업 기술교육과정 공동 개발 및 운영 ▷재취업 설명회·상담 공동 추진 ▷사학연금 임직원 대상 기술체험 프로그램 운영 ▷교육과정 모집·홍보 협력 ▷전문강사 인력풀 공유 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.

폴리텍대학은 앞서 공무원연금공단, 국민연금공단과도 협약을 맺고 퇴직 예정자와 중장년층을 대상으로 재취업 기술교육을 운영해 왔다. 이번 사학연금과의 협력을 통해 교직원 대상 맞춤형 재취업 지원 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이철수 폴리텍대학 이사장은 “공무원연금공단과 국민연금공단에 이어 사학연금과의 협력까지 확대되면서 중장년 재취업 지원 범위가 더욱 넓어졌다”며 “기술 중심의 맞춤형 직업교육을 통해 더 많은 중장년층이 안정적인 일자리를 찾을 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

한편 폴리텍대학은 만 40세 이상 구직자를 위한 ‘중장년 특화과정’을 전국 40여개 캠퍼스에서 운영 중이다. 산업현장 수요에 맞춘 기술교육을 통해 숙련 인력을 공급하고 지역경제 활성화에도 기여하고 있다는 평가다.