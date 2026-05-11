검역본부, GMP·임상·인허가 전문가 양성 착수 “수출하려면 규제 대응 필수”…현장형 교육 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 급성장 중인 동물용의약품 산업 경쟁력을 끌어올리기 위해 실무형 전문인력 양성에 나선다. 반려동물 시장 확대와 함께 동물의약품 수출 경쟁이 치열해지면서 ‘사람’이 산업 성장의 핵심 변수로 떠오르고 있다는 판단에서다.

농림축산검역본부는 오는 12일 광명역 대회의실에서 ‘동물용의약품 산업 전문인력 양성 교육’ 위탁사업 착수보고회를 연다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 동물용의약품 산업 현장에서 부족하다는 지적이 이어졌던 실무형 전문인력을 체계적으로 키우기 위한 프로젝트다. 검역본부는 연간 300여명의 현장 인력을 양성한다는 목표를 세웠다.

동물용의약품 산업은 신약 개발부터 임상시험, 제조, 품목 허가까지 국제 기준에 맞춘 엄격한 관리 체계를 요구한다. 실험실 단계 안전성을 검증하는 비임상시험관리기준(GLP), 실제 동물 대상 임상시험관리기준(GCP), 제조·품질관리기준(GMP), 인허가 규제과학(RA) 등이 대표적이다.

하지만 업계에서는 그동안 전문 교육 프로그램 부족으로 현장 인력 수급에 어려움을 겪어왔다.

검역본부는 정부의 ‘동물용의약품 산업 발전방안’ 후속 조치로 이번 사업을 추진했다. 교육은 민간기관인 한국동물약품협회가 맡는다.

분야별로는 ▷제조업체 대상 GMP 교육 ▷임상시험기관 대상 GCP 교육 ▷비임상시험기관 대상 GLP 교육 ▷품목허가 담당자 대상 RA 교육 ▷대학생·취업준비생 대상 산업 입문 과정 등으로 구성된다.

특히 단순 이론교육보다 현장 실무 중심으로 프로그램을 운영해 국제 규제 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

정부는 동물용의약품 산업이 향후 수출 산업으로 성장할 가능성이 크다고 보고 있다. 반려동물 시장 확대와 함께 글로벌 동물의약품 시장도 빠르게 커지고 있기 때문이다.

검역본부는 올해 운영 결과를 토대로 교육 프로그램을 보완해 매년 확대 추진할 계획이다.

정승교 검역본부 동물질병관리부장은 “동물용의약품 수출 확대를 위해서는 국제 수준의 규제 대응 역량과 신약 개발 전문성이 중요하다”며 “국내 기업들이 국제 표준에 맞는 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.