국수나무·수국·수크령·구절초 등 식재로 계절감 있는 하천 경관 제공 생태환경 분석해 ‘개개비’와 ‘호랑나비’를 목표종으로 선정해 서식 환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 안양천 독산보도교 일대에 하천 생태환경을 회복, 주민들에게 쾌적한 산책 환경을 제공하기 위한 ‘안양천 생태복원사업’을 추진했다.

이번 사업은 단순 통행 위주의 하천 공간에서 벗어나, 계절감과 생태적 가치를 함께 느낄 수 있는 정원형 녹지 공간을 조성하기 위해 추진됐다. 안양천 산책로를 따라 연속적인 식재 경관을 조성하고, 기존의 훼손된거나 단조로웠던 하천변을 생태성과 경관성을 갖춘 녹지 공간으로 탈바꿈시켰다.

사업 대상지는 금천구 독산동 770-7 일원 독산보도교 주변으로, 총 595㎡ 규모다. 이 중 생태정원 91㎡, 사면녹화 504㎡로 구성됐다. 구는 외래식물과 잡풀을 제거하고 나대지를 정비해 식재 기반을 마련한 뒤, 안양천 자생식물을 중심으로 하천 식생 복원을 추진했다.

특히 이번 사업에는 벌과 나비 등 수분매개 곤충이 찾아오는 정원인 ‘폴리네이터 가든(Pollinator Garden)’ 개념을 도입했다. 밀원식물과 식이식물을 중심으로 식재해 다양한 생물이 머물 수 있는 환경을 조성하고, 도심 하천의 생물다양성을 높이는 데 중점을 뒀다.

구는 안양천 생태환경 분석을 바탕으로 서울시 보호종인 ‘개개비’와 대표 나비류인 ‘호랑나비’를 목표종으로 선정했다. 목표종의 서식 환경을 고려해 밀원식물과 초화류, 관목류 등을 식재하고 은신처와 먹이 환경을 함께 조성했다.

생태정원 구간에는 수국과 칠자화, 맥문동, 구절초 등 계절감을 느낄 수 있는 식물을 심고 벤치와 조경석 등 휴게시설도 함께 설치했다. 사면녹화 구간에는 억새와 병꽃나무, 흰말채나무 등을 활용한 다층 식재를 적용해 사계절 변화하는 경관을 연출하도록 했다.

또 기존 철제 펜스를 철거해 개방감을 높이고, 자연형 녹지 공간과 산책로가 자연스럽게 연결되도록 정비했다. 주민들이 산책 중 잠시 쉬어가며 자연을 가까이에서 느낄 수 있도록 경관성과 이용 편의성도 함께 강화했다.