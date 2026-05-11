공공기관 출제한 과제 해결하는 챌린지 현장 데이터 AI 창업기업에 개방 국민 생활에 도움이 되는 AI 모델 발굴

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘제2회 인공지능(AI)+ 오픈데이터 챌린지’에 참가할 창업기업을 모집한다고 11일 밝혔다.

이 챌린지는 공공기관이 출제한 과제를 AI를 통해 해결하는 방식이다. 모집 기간은 이날부터 내달 5일까지다. 중기부는 챌린지에 관심 있는 창업기업을 대상으로 오는 12일 설명회도 진행한다.

올해 2회차를 맞은 이번 챌린지는 공공기관이 사용하는 현장 데이터를 AI 창업기업에 개방해 국민 생활에 도움이 되는 AI 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

이번 챌린지에서는 6개 과제가 출제됐으며, 과제 유형은 계약 연계형과 일반형으로 구분된다.

챌린지는 서류심사, 본선, 최종 평가 3단계로 진행된다. 서류심사를 통해 본선에 진출할 30개 사(과제별 5개 사)를 선발한다. 본선에 진출한 30개 기업은 과제별 데이터 정보를 제공받아 본격적으로 AI 모델 개발에 착수하게 된다.

기업의 기술개발을 돕기 위해 각 기업에 개발·실증 자금 2000만원을 지원하고 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 설루션 개발에 필요한 기반도 제공한다.

최종 평가는 대면 평가(전문가 평가)뿐만 아니라 소상공인과 중소기업 관계자로 구성된 사용자 체험단의 평가 결과를 함께 반영한다. 각 과제당 1개 사씩 총 6개 우승기업이 최종 선정된다.

계약 연계형 과제 3개 우승기업이 개발한 인공지능 설루션은 출제 기관과의 구매 계약을 통해 실제 공공 서비스 현장에 도입된다. 또한 과제 유형과 관계없이 우승기업 6개 사에는 각 1억원의 상금이 지급된다. 아울러, 우승기업은 창업패키지, 초격차 프로젝트, 기술혁신 연구개발(R&D) 등 지원사업 선정 시 우대받게 된다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 챌린지는 공공데이터와 창업기업의 최첨단 인공지능 기술이 만나 행정 서비스를 획기적으로 개선하는 계기가 될 것”이라며, “역량 있는 인공지능 분야 창업기업들이 마음껏 실력을 발휘할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”라고 강조했다.

이와 관련, 한 업계 관계자는 “이번 챌린지는 민간의 혁신적인 AI 기술을 공공 부문에 이식해 행정 효율성을 제고하고, 창업기업에는 공공 판로 개척이라는 실질적인 성장 발판을 제공할 것으로 보인다”라고 말했다.