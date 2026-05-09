[헤럴드경제=박세정 기자] 소니 ‘플레이스테이션5(플스 5)’의 가격 인상에 이어, 닌텐도도 결국 콘솔 게임기 ‘닌텐도 스위치’ 구버전의 가격을 인상했다. 오는 9월에는 ‘닌텐도 스위치2’의 가격 인상까지 예고됐다.

메모리 가격 폭등으로 인한 칩플레이션 여파로 전자 기기의 가격이 줄줄이 인상되고 있는 가운데, 하반기에 소비자들의 가격 부담이 더 커질 수 있다는 전망이 나온다.

9일 게임업계에 따르면 한국닌텐도는 전날 “한국 내 닌텐도 스위치 및 스위치 2 본체 희망소비자 가격을 변경하게 됐다”라고 밝혔다.

우선 구버전인 ‘닌텐도 스위치’는 오는 25일부터 가격 인상이 적용된다. 닌텐도 스위치 OLED 모델 가격은 41만5000원에서 46만5000원으로 5만원 인상된다.

닌텐도 스위치 일반 모델 가격도 36만원에서 41만원으로 5만원 올랐다. 닌텐도 스위치 라이트는 24만9800원에서 27만9800원으로 조정됐다.

한국닌텐도는 더 나아가 오는 9월엔 ‘닌텐도 스위치2’의 가격도 변경될 것이라고 예고했다. 세부적인 가격 변동 내용은 추후 발표될 예정이다.

콘솔 게임기와 함께 ‘닌텐도 스위치 온라인’ 구독료도 인상됐다. 개인 플랜 기준 1개월 기준 구독료는 4900원에서 5900원으로 1000원 올랐다. 패밀리 플랜은 3만7900원에서 4만7900원으로 인상됐다.

닌텐도에 앞서 소니도 콘솔 게임기 ‘플스5’의 국내 판매 가격을 이달부터 일제히 인상한 바 있다.

모델별로는 PS5 표준 모델이 74만8000원에서 94만8000원으로 20만원(27%) 올랐고 디지털 에디션은 59만8000원에서 85만8000원으로 26만원(43%) 인상됐다. 최고 사양 모델인 PS5 프로는 114만8000원에서 129만8000원으로 18만원(16%) 가격이 올라, 역대 콘솔 기기 중 최고가가 됐다.

칩플레이션 여파로 게임기를 비롯해 스마트폰, 노트북 등 전자기기의 가격이 줄줄이 인상되고 있는 가운데, 하반기 가격 부담이 더 커질 것이라는 관측도 나온다.

시장조사업체 트렌드포스는 전자제품의 핵심 부품인 D램의 가격이 1분기에 이어 올 2분기에 최대 50% 이상 급등할 것이라고 예측했다.