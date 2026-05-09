[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘팝의 황제’ 마이클 잭슨이 전기 영화 ‘마이클’ 개봉에 힘입어 영국과 미국 음악 차트에서 다시 돌풍을 일으키고 있다.

8일(현지시간) 마이클 잭슨의 2005년 베스트 앨범 ‘디 에센셜’(THE ESSENTIAL)은 영국 오피셜 앨범 차트 1위를 차지했다.

마이클 잭슨이 이 차트 정상을 차지한 것은 2014년 미발표곡을 모아 발표한 앨범 ‘엑스스케이프’(Xscape)로 이후 12년 만이다.

마이클 잭슨의 다른 앨범과 곡들도 영국 오피셜 차트에 다수 올라 있다. 앨범 차트에선 ‘스릴러’(THRILLER)가 6위, ‘배드’(BAD)는 8위, ‘오프 더 월’(OFF THE WALL)은 47위, ‘데인저러스’(DANGEROUS)는 80위를 기록했다. 또 영화 ‘마이클’ 연계 앨범인 ‘마이클 - 송스 프롬 더 모션 픽처’(MICHAEL - SONGS FROM THE MOTION PICTURE)도 76위를 차지했다.

싱글 차트에서도 그의 대표곡 ‘빌리 진’(BILLIE JEAN)이 4위, ‘돈 스톱 틸 유 겟 이너프’(DON‘T STOP ’TIL YOU GET ENOUGH)가 15위를 차지했다. 유년 시절 활동했던 그룹 잭슨 파이브의 ‘아이 원트 유 백’(I WANT YOU BACK)도 33위에 올랐다.

마이클 잭슨의 앨범과 곡들은 최근 미국 빌보드 차트 100위권에도 대거 재진입한 바 있다.

이는 마이클 잭슨의 삶과 음악 활동을 다룬 영화 ‘마이클’의 흥행 영향으로 풀이된다. ‘마이클’은 북미 등에서 먼저 개봉해 박스 오피스 1위를 기록하는 등 돌풍을 일으키고 있다. 국내에서는 오는 13일 개봉한다.