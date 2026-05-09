[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 이요원(46)이 자신의 동안 비결을 공개했다.

이요원은 8일 ‘굿네이버스’ 공식 유튜브 채널에 공개된 ‘제가 18년째 선을 넘은 이유요?’라는 제목의 영상에 출연했다.

동안으로 유명한 이요원은 영상에서 자신의 피부 관리 비결을 공개했다.

이요원은 우선 “제가 수건을 잘 안 쓴다는 건 다들 알고 계실 것 같고 부득이하게 수건을 써야 하는 경우면 흘러내리는 정도로만 닦는다”라고 했다.

이요원은 과거 방송 등을 통해 수건을 안 쓴다고 밝힌 바 있다. 수건은 피부에 마찰을 일으켜 미세한 사어를 일으킬 수 있고, 한번 사용한 수건은 세균과 곰팡이가 빠르게 번식할 수 있어 피부 질환을 일으킬 수 있다고 알려져 있다.

이요원은 두 번째 비결로 “평소에 음료수를 잘 안 마신다. 물을 가장 좋아하고 (음료보다는) 차를 많이 마시는 편이다”라고 말했다.

또 “무엇보다 마음이 좀 편안해야, 스트레스를 덜 받아야 피부도 좋아하는 것 같다. 그리고 수면도 중요해서 수면 잘하려고 노력한다”라고 했다.

이요원은 2003년 프로골퍼 출신 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.