[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 딸의 어린이집 가방에서 사탕 껍질을 발견한 뒤 육아 고민을 털어놨다가 온라인상에서 논란의 중심에 섰다.

아야네는 최근 자신의 SNS에 사탕 껍질 사진을 공개하며 “조금 충격적이었던 거”라고 말문을 열었다.

그는 “루희는 아직 무염하는 아기라 과자도 떡뻥만 먹고 비타민 사탕도 안 먹였다”며 “그런데 어린이집에서 가져온 부직포 가방 안에서 사탕 껍질이 발견됐다”고 알렸다.

이어 “아직까지는 맛을 잘 몰라서 병원이나 문화센터에선 받을 일이 있어도 ‘사탕, 사탕’ 하기만 했고, 먹으면 안 되는 거라고 설득해와서 찡찡거리진 않았다”며 “그런데 이제 먹을 수 있다는 걸 알게 되어 버렸다”고 속상한 심경을 토로했다.

단순히 육아 일상을 공유한 글이었지만 온라인상에서는 갑론을박이 이어졌다.

일부 누리꾼들은 “어린이집에 보내면 어느 정도는 감수해야 하는 부분이다”, “마음에 안 들면 가정보육을 해야 한다”, “아이들 통제하려면 사탕 정도 이해해야 한다” 등의 반응을 보였다.

반면 “어린이집 측의 세심한 배려가 아쉽다”, “아이 키우다 보면 충분히 속상할 만한 포인트다”, “자기 SNS에 이런 말도 못하나” 등 아야네를 옹호하는 목소리도 이어졌다.

한편 이지훈은 14살 연하의 아야네와 지난 2021년 결혼했다. 아야네는 시험관 시술 끝에 딸 루희 양을 얻었으며, 최근 둘째를 임신해 다둥이 부모가 될 준비를 하고 있다.