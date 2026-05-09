[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도 고양시 한 빵집에서 투병 중인 남편에게 먹일 단팥빵을 훔친 80대 여성에 대해 경찰이 긴급생계비 지원을 연계하는 등 도움의 손길을 건넨 것으로 파악됐다.

9일 경기 고양경찰서와 뉴시스에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시 한 빵집에서 80대 여성 A씨가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 경찰에 “남편이 단팥빵을 좋아해 먹이고 싶었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 기초생활수급자로 약 20년간 지병을 앓은 남편을 홀로 돌보며 경제적 어려움을 겪고 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 주거지를 직접 방문해 사정을 살폈고, 이후 사건을 경미범죄 심사위원회에 회부해 감경 조치한 뒤 즉결심판에 넘겼다. 아울러 거주지 관할 행정복지센터를 직접 방문해 지자체가 운영하는 긴급생계비 지원을 받을 수 있도록 조치했다.

즉결심판은 비교적 가벼운 범죄 사건에 대해 정식 형사재판 절차를 거치지 않고 간이 절차로 처리하는 제도다. 사안에 따라 벌금이나 구류, 과료 등이 선고될 수 있으며, 판사의 판단에 따라 선고유예 등 선처도 가능하다.

긴급생계비 지원은 생계 곤란 등 위기 상황에 놓인 주민에게 지자체가 긴급 구호 물품, 돌봄 서비스 등을 한시적으로 제공하는 제도다.

경찰 관계자는 “범죄에 대해서는 원칙대로 대응하되, 생계형 범죄나 사회적 약자의 어려움까지 외면해서는 안 된다고 판단했다”며 “앞으로도 도움이 필요한 주민들이 적절한 지원을 받을 수 있도록 관계기관과의 연계를 이어가겠다”고 말했다.