[헤럴드경제=박세정 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 ‘조작기소 특검법안’ 논란과 관련해 95세 노모에게 공소 취소의 뜻을 물었다가 역정을 들었다고 전하면서 더불어민주당을 우회적으로 비판했다.

정 대표는 9일 페이스북에 “오랜만에 95세 노모를 뵈었다”며 “이재명이 집 팔았다고 거짓말 하더니 이제 공소취소한다고 지랄이라고 구시렁거리시길래 공소취소가 무언지 아시냐고 물었다”고 글을 남겼다.

이어 “(어머니가) 너 나 무사허냐? 역정을 내셨다”고 덧붙였다. 그러면서 장 대표는 “무시하는 것이 아니라 민주당 박성준이 국민 열에 아홉은 공소취소가 뭔지도 모른다고 해서 물어본 건데...”라고 썼다.

이는 지난 6일 박 의원이 한 라디오 방송에 출연해 “시민들에게 ‘공소취소가 뭐예요?’라고 물어보면 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다”고 언급한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다.

당시 토론 과정에서 김재섭 국민의힘 의원은 민주당이 추진 중인 ‘조작기소 특검법안’에 대해 “대통령이 자신을 향한 혐의를 공권력을 동원해 지우려는 공소 취소 특검”이라고 지적했다. 박 의원의 위 발언은 이를 반박하는 과정에서 나온 말이다.