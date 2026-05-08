중동 지역 불안 등으로 분쟁 우려 커져…법률·노무·세무 등 분야 지원키로

[헤럴드경제=소민호 기자] 해외건설 수행 과정에서 발생하는 중소·중견 건설사의 애로사항 해소를 위한 통합컨설팅 지원사업이 확대 시행된다.

국토교통부는 중동 지역 불안 등에 따라 해외건설 현장의 분쟁 우려가 커지고 있다며 추가경정예산 4억원을 확보, 해외에 진출한 중소·중견기업 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

해외 건설 수행 과정에서 발생할 수 있는 법률·노무·세무·실무적 애로사항을 해소하기 위해서다.

국토부는 최근 중동전쟁으로 인해 유가 상승 및 원자재·물류비 증가 등 파급효과가 전 세계로 확산되고 있다며 공사 중단, 공기 지연, 대금 지급 지연 등 다양한 분쟁 관련 리스크가 발생할 것으로 예상했다.

이에 기업과 해외 발주처 간 분쟁 증가를 대비해 법률·노무·세무 및 전문가 컨설팅을 강화하고, 자문 시간을 기존 12시간에서 24시간으로 확대하기로 했다.

컨설팅을 희망하는 기업은 해외건설협회 중소기업수주지원센터를 통해 신청할 수 있다.

김윤덕 국토부 장관은 “중동전쟁이라는 불가피한 상황으로 인해 해외에 진출한 우리 중소, 중견 건설기업들의 피해가 예상되는 만큼 기업들의 피해 최소화를 위해 컨설팅 지원사업 등 정부 차원에서 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 국토부는 해외건설협회와 함께 최근 재외공관을 통해 중동전쟁으로 인해 파괴된 에너지·인프라 시설 중 우리나라 건설사가 시공에 참여한 곳들을 따로 파악해 현황 조사를 진행하는 등 해외건설 지원을 강화하고 있다. 국내 기업의 안전상황 등을 모니터링하는 데 집중해오다 미래 수주 가능성을 확인하고 나서는 단계로 나아간 셈이다.

국토부가 선제적인 현황 조사를 시작한 건 이번 전쟁으로 인해 파괴된 중동 인프라가 미래 한국 건설사에겐 기회가 될 수 있다는 판단으로 풀이된다.