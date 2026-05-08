‘부산 북갑 출마’ 박민식, 10일 오후 2시 개소식 “북구 주민 목소리 국회에 가장 또렷이 전할 사람”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 오는 10일 선거사무소 개소식을 앞두고 “북구의 새로운 도약을 여는 출발점으로 삼겠다”고 강조했다.

8일 박 후보 캠프는 보도자료를 내고 “북구의 자존심을 지키고 북구 주민의 목소리를 국회에 가장 또렷이 전할 수 있는 사람은 결국 북구가 키운 박민식”이라고 밝혔다.

박 후보는 ‘진짜 북구 사람’을 슬로건으로 내걸었다. 이번 개소식에서 주요 당직자 및 당원들과 함께 본선 승리에 대한 결의를 다지는 의미를 갖겠다는 계획이다. 다시 일어서는 ‘북구의 아들’로서 ‘북구 자존심 회복’과 지역 주민들이 염원하는 ‘북구 재도약 비전’에 대한 포부도 밝힐 예정이다.

그는 그동안 본인 및 가족들과 친척들이 ‘북구 토박이’임을 강조해왔다. 외지에서 온 인사가 아닌 지역 주민과 삶을 함께해 온 사람만이 북구 지역의 현안을 가장 정확히 짚어내고 해결할 수 있다는 것이다.

박 후보 캠프에 따르면 이번 개소식에는 장동혁 당대표, 송언석 원내대표 등 국민의힘 당 지도부가 참석해 화력을 더할 예정이다. 김문수 전 장관, 원희룡 전 장관, 권영세·김기현·나경원·안철수 의원 등 중량급 정치인들도 참석할 것으로 알려졌다. 또한 정동만 의원 등 부산 지역구 의원들과 박형준 부산시장 후보도 방문을 검토 중인 것으로 전해졌다.

박 후보는 “북구의 자존심을 지키고 북구 주민의 목소리를 국회에 가장 또렷이 전할 수 있는 사람은 결국 북구가 키운 박민식”이라며 “이번 개소식을 북구의 새로운 도약을 여는 출발점으로 삼겠다”고 말했다.