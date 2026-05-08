최진영 헤럴드미디어그룹 대표 개회사

최진영(사진) 헤럴드미디어그룹 발행인 겸 총괄 대표이사는 7일 “환경은 단순히 이미지를 위한 캠페인 차원을 넘어 미래 산업과 국가 경쟁력의 핵심 의제”라고 강조했다.

최 대표는 이날 서울 서대문구 연세대학교 백양누리 그랜드볼룸에서 열린 ‘H.에코테크 페스타 2026’ 개회사에서 “우리는 지금 환경의 시대를 넘어 생존과 산업 전환의 시대를 지나고 있다”며 이같이 밝혔다.

최 대표는 경영학자 피터 드러커의 말을 인용해 “미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 직접 만드는 것”이라며 기후 위기가 산업 구조와 자본의 흐름을 바꾸는 현실임을 역설했다.

최 대표는 특히 서울 용산구 헤럴드미디어그룹 사옥에 설치된 아시아 최초 ‘기후 위기 시계’를 언급하며 “단순한 장치가 아니라 우리에게 남은 시간이 많지 않다는 경고이자 행동할 시간이 남아 있다는 희망의 메시지”라고 의미를 부여했다.

최 대표는 이번 행사의 지향점에 대해서는 실질적인 변화를 강조했다. 그는 “그동안 에코포럼이 담론의 토대를 닦았다면, 올해 출범한 ‘에코테크 페스타’는 기술·비즈니스·커리어를 연결하는 실질적 플랫폼이 될 것”이라며 “이제 환경은 규제가 아니라 새로운 시장이며 투자”라고 선언했다.

최 대표는 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 래리 핑크 회장의 ‘기후 리스크는 투자 리스크’라는 발언을 인용해 “시장은 이제 친환경을 도덕성이 아닌 수익성의 언어로 바라보기 시작했다”고 진단했다.

이어 미래 세대인 학생들에게는 “그린테크와 순환경제는 앞으로 가장 빠르게 성장할 산업 중 하나”라며 환경이 혁신과 성장의 거대한 시장이 되고 있음을 역설했다. 최은지 기자