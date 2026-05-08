일본 골든위크 11만2000명 방한 중국 노동절 10만8000명 유입 1분기 호조세, 연휴까지 이어져

일본 골든위크와 중국 노동절 연휴 기간 한국을 찾은 일본·중국 관광객이 약 22만 명으로 집계됐다. 맞춤형 마케팅과 지역 연계 전략이 방한 수요 증가를 견인한 것으로 분석된다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 일본 ‘골든위크(4월 29일~5월 6일)’와 중국 ‘노동절 연휴(5월 1일~5일)’ 기간 맞춤형 유치 마케팅을 통해 일본 관광객 11만2000명, 중국 관광객 10만8000명(잠정)이 방한했다고 밝혔다. 이는 전년 같은 기간 대비 일본은 52.9%, 중국은 29.9% 증가한 수치로, 전체적으로는 40.7% 늘었다. 올해 1분기에도 일본 94만 명, 중국 142만 명이 방문하는 등 증가 흐름이 이어졌다.

문체부와 공사는 황금연휴 기간 일본과 중국 관광객 유치를 위해 국가별 특성을 고려한 홍보를 진행했다고 밝혔다.

일본 시장에는 가족 단위 여행객을 겨냥한 ‘2026 가족 친화적인 한국’ 캠페인을 통해 항공사 협력 항공권 할인과 위탁수하물 혜택을 제공했다. 특히 지리적으로 가까운 규슈 지역 거주자를 대상으로는 ‘지금이야말로 부산’ 캠페인을 펼쳤으며, 후쿠오카-부산 간 항공편·선박 이용객 할인권 제공과 크루즈 선상 프로그램 할인 혜택을 제공했다. 청주공항에서는 5월 2일~3일 방한 일본인 관광객을 대상으로 기념 촬영과 기념품을 제공하는 환영 이벤트도 개최했다.

중화권 시장 대상으로는 홍콩·광저우 수요를 김해·대구·제주국제공항으로 유도하기 위해 항공사와 공동 항공권 프로모션을 6월 말까지 진행 중이다. 김해국제공항에 마련한 환대 부스에서는 부산·울산·포항·창원 등 동남권 4개 도시의 관광 정보와 할인권을 5월 22일까지 제공한다.

향후 전략으로 문체부는 일본 관광객 유치를 위해 지방 소도시와 함안 낙화놀이, 안동 선유줄불놀이 등 지역축제를 주제로 한 여행상품을 출시·판매할 계획이다. 중화권 시장을 대상으로는 방한 이력이 있는 중국인 및 중국 14개 도시 거주민에게 방한 복수비자를 발급하는 정책(3월 30일 시행)을 알리기 위해 중국 내 대한민국비자신청센터(8개)와 현지 온라인 여행사(통청·취날), 누리소통망(위챗·웨이보·웨이신)과 협력해 방한 상품 판매 확대에 나선다.

최휘영 장관은 “시장별 수요·특성에 대한 분석을 토대로 맞춤형 마케팅을 시의적절하게 추진하고, 매주 관광상황실(워룸)을 운영해 방한 관광에 영향을 미치는 요소를 파악, 선제적으로 대응함으로써 방한 관광의 열기를 연중 이어가겠다”고 말했다.