호르무즈 해협 협상 불확실성 재부각 S&P500·나스닥 장중 신고가 후 약세 전환 ARM 10% 급락

[헤럴드경제=문이림 기자] 뉴욕증시가 미국과 이란 간 종전 협상 불확실성에 하락 마감했다. 장중 사상 최고치를 기록한 주요 지수는 중동 긴장 재고조 우려와 반도체주 차익실현 매물에 상승폭을 모두 반납했다.

7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 313.62포인트(0.63%) 내린 4만9596.97에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 28.01포인트(0.38%) 하락한 7337.11, 나스닥종합지수는 32.75포인트(0.13%) 내린 2만5806.20으로 장을 마감했다.

S&P500과 나스닥은 장중 사상 최고치를 경신했으나 미국과 이란 간 협상 관련 불확실성이 부각되며 하락 전환했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란 고위 관계자는 미국이 별다른 배상 없이 호르무즈 해협 재개방과 철수를 요구하는 방안을 받아들일 수 없다는 입장을 밝혔다.

또 미국이 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 지원하는 ‘해방 프로젝트(Project Freedom)’ 재가동을 검토 중이라는 보도도 나오면서 중동 긴장 우려를 키웠다.

국제유가도 낙폭을 줄였다. 브렌트유 선물은 장중 배럴당 96달러선까지 밀리며 한때 5% 가까이 급락했지만, 이후 낙폭을 축소해 전장 대비 1.2% 내린 배럴당 100.06달러에 마감했다.

서부텍사스산원유(WTI) 선물도 0.3% 하락한 94.81달러를 기록했다.

반도체주에는 차익실현 매물이 쏟아졌다. AMD는 3.10% 하락했고 인텔과 마이크론도 각각 3.00%, 2.97% 내렸다. 이들 종목은 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대 기대감에 최근 한 달 새 주가가 두 배 가까이 급등한 바 있다.

전날 호실적 발표로 급등했던 영국 반도체 설계업체 ARM은 이날 10.1% 급락했다. AI 칩 생산능력에 대한 우려가 부각되며 하루 만에 상승분을 대부분 반납했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “미 증시는 상승 출발했지만, ARM이 큰 폭으로 하락하며 반도체 기업들의 약세를 부추겼고 이에 지수는 하락 전환헀다”고 설명했다.