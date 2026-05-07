- 산업부 공모 선정…226억원 투입, ‘무금형 적층 제조 플랫폼 조성 센터·장비 구축 등 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 AI를 결합한 무금형 적층 제조 플랫폼 조성으로 도내 기업의 기술 경쟁력·생산성을 크게 끌어 올린다.

도는 산업통상부의 ‘2026년 첨단제조기술(AI-DfAM) 기반 모빌리티 제조 혁신 거점 조성 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

이 사업은 미래 모빌리티 제조 산업 구조 전환에 선제적으로 대응키 위한 복안으로 모빌리티 산업 설계·제조 전 과정에 AI와 적층 제조, 디지털 시뮬레이션 기술을 통합 적용해 제품의 성능과 제조과정의 효율을 동시에 향상시킬 수 있다.

전통적인 제조 방식의 틀에서 벗어나 적층 기반 무금형 제조 시스템을 기반에서 설계 데이터가 제조 공정으로 직접 연계되는 디지털 제조 환경을 구현하는 것이 특징이다.

도는 오는 2030년까지 5년 동안 국비 100억원을 포함, 총 226억원의 사업비를 투입하며 천안시 서북구 성환읍 일대에 구동계·의장·시트 등 미래 모빌리티 부품의 3D 프린팅 활용 제조 설계→공정 실증, 평가·검증까지 가능한 전주기 지원체계를 마련한다.

이를 위해 도는 남서울대 산학협력단, 충남테크노파크, 한국자동차연구소와 컨소시엄을 구성하고, 적층 기반 무금형 첨단 제조 기술 도입·확산을 위한 공간인 제조혁신센터를 구축한다.

또한, 무금형 적층 제조 공정 실증 및 후처리 측정 평가 장비를 구축하고, AI 지능화 솔루션 소프트웨어 구축을 통해 기업 지원 테스트베드를 마련한다.

충남도는 이번 사업 추진을 통해 미래차 시장 산업 체질 개선 및 제조 원가 절감을 통한 기술 투자 여력 제공과 제조 공정 디지털 전환 가속화, 복잡 형상 및 다기능 부품 제조 기술력을 확보할 수 있을 것이란 기대다.

또한, 첨단 제조 혁신에 대한 사회적 인식 및 기술 수용성 확산, 대·중소기업 동반 성장 환경 및 일자리 창출을 통한 산업 활력 제고 등의 효과를 전망하고 있다.

충남도 관계자는 “이번 사업은 차량 모델 및 국가별 맞춤형 제조와 경량화·다품종 소량 생산을 위한 AI 기반 첨단 제조 지원 생태계 구축을 목표로 하고 있다”며 “충남 AI 제조 혁신 거점 마련의 출발점이 될 것”이라고 말했다.