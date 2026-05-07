미인증 제품 ‘유기농·무농약’ 둔갑 판매 차단 온라인 쇼핑몰 상시 점검… 소비자단체와 공동 대응

[헤럴드경제=김선국 기자] 온라인 쇼핑몰에서 인증을 받지 않은 농산물을 ‘유기농’이나 ‘무농약’ 제품처럼 광고하는 사례가 늘어나자 정부가 본격 대응에 나섰다. 비대면 농산물 거래가 급증하면서 소비자 혼란도 커지고 있다는 판단에서다.

국립농산물품질관리원은 6일 친환경농산물자조금관리위원회, 녹색소비자연대와 함께 친환경 인증 농산물 온라인 판매 관리 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

최근 온라인에서는 친환경 인증을 받지 않은 제품이 인증 제품처럼 판매되거나 실제 인증 여부를 혼동하게 만드는 광고 사례가 잇따르고 있다. 모바일 중심 소비가 확대되면서 인증 마크 일부만 활용하거나 표현을 교묘하게 바꾼 사례도 적지 않다는 지적이다.

세 기관은 앞으로 온라인 쇼핑몰과 통신판매 제품을 상시 점검해 친환경 인증 여부와 표시·광고 적정성을 집중 관리할 계획이다. 위반 가능성이 있는 판매업체에는 인증 표시 기준도 사전 안내한다.

온라인에서 반복되는 허위·과장 광고 사례는 별도로 수집·분석해 제도 개선에도 활용하기로 했다. 소비자가 인증 제품과 일반 제품을 혼동하는 사례를 줄이기 위해서다.

소비자 대상 홍보도 확대한다. 정부와 관련 단체는 온라인에서 친환경 인증 제품을 구별하는 방법과 구매 시 주의사항 등을 담은 홍보 자료를 제작·배포하고 공동 캠페인도 추진할 예정이다.

김철 농관원장은 “온라인 유통 환경에서 친환경 인증 제품에 대한 소비자 신뢰를 지키는 것이 중요하다”며 “생산자·소비자단체와 협력해 부정 유통 관리와 소비자 보호를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.