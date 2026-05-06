문원탁 국가식품클러스터추진단장 올해 ‘K-푸드 창업사관학교’ 첫 도입 제품개발·사업화·수출 全과정 지원

“청년이 도전할 수 있는 환경을 만들어 주는 것이 국가의 역할입니다.”

문원탁(사진) 농림축산식품부 국가식품클러스터 추진단장은 6일 청년 식품 창업의 핵심을 ‘연결’로 정의했다. 단순한 지원이 아니라, 아이디어가 실제 매출로 이어지는 구조를 만들어야 한다는 설명이다. 식품 창업은 진입장벽이 높은 분야다. 연구개발(R&D)부터 생산시설, 위생 인증, 유통망까지 갖춰야 하기 때문에 개인이 단독으로 사업화하기는 어렵다.

국가식품클러스터는 창업 전 과정을 묶는 ‘플랫폼’ 역할을 맡고 있다. 시제품 제작과 품질 검증, 위생 인증은 물론 유통까지 연계 지원해 아이디어를 실제 판매 제품으로 전환시키는 구조다.

정책도 ‘완성형 지원’으로 바뀌고 있다. 최근 도입된 ‘K-푸드 창업사관학교’는 대표적인 사례다. 창업 희망 청년을 선발해 아이디어 발굴부터 제품 개발, 사업화, 수출까지 전 과정을 지원한다. 기존처럼 교육이나 자금 지원에 그치는 방식이 아니라, 실제 매출 창출까지 연결하는 데 초점이 맞춰져 있다. 올해 1기 모집에는 386개 팀이 지원해 7.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 식품 창업에 대한 청년층의 높은 관심을 보여주는 대목이다.

문 단장은 “과거에는 교육과 자금 지원이 중심이었지만 사업으로 이어지지 않는 경우가 많았다”며 “이제는 시제품 제작과 판매까지 연결하는 ‘완성형 창업 지원’으로 전환되고 있다”고 설명했다. 청년 창업은 단순한 산업 정책을 넘어 일자리 정책의 성격도 갖는다. 창업 기업이 성장하면 생산, 유통, 마케팅 등 연관 산업에서 추가 고용이 발생하기 때문이다.

문 단장은 “청년 창업은 단순한 기업 설립이 아니라 지속 가능한 일자리 구조를 만드는 정책”이라며 “실패하더라도 다시 도전할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.

향후 과제는 글로벌 시장이다. 국내 시장만으로는 성장에 한계가 있는 만큼, 수출 지원과 해외 인증, 글로벌 유통망 연결이 핵심 정책으로 떠오르고 있다.

문 단장은 “청년 식품기업이 세계 시장에서 경쟁할 수 있도록 지원을 확대할 계획”이라며 “K-푸드 창업이 하나의 산업으로 자리 잡도록 기반을 강화하겠다”고 말했다. 김선국 기자