이 후보 “양천 발전 최대 걸립돌 지하철 부족해결 위해 강북횡단선, 서남부선과의 연계 적극 추진” 2호선 김포 연장시, 신월사거리역 예타 통과 관철 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 국민의힘 양천구청장 후보는 3일 제1호 공약으로 양천 도시 발전의 최대 문제인 지하철 부족 해결을 위해 탈락한 목동선을 T자 노선으로 재설계해 예비타당성 통과를 추진하겠다고 밝혔다.

또, 강북횡단선은 서남부선과의 연계를 적극 추진, 신정차량기지 이전과 함께 진행될 2호선 김포 연장시 ‘신월사거리역’을 신설하는 안의 예비타당성 통과를 관철시키도록 추진하겠다고 했다.

먼저, 예비타당성 조사에서 탈락한 목동선을 마곡역과 구로디지털단지역을 연결하는 방식, 이른바 T자 노선으로 재구성해 교통수요를 늘리는 현실적인 노선으로 탈바꿈시키겠다는 것이다.

아울러 예비타당성 탈락의 주요 원인 가운데 하나였던 수요 부족 문제와 관련, 목동아파트 14개 전 단지 재건축 이후 증가하는 인구가 반영되지 않았던 점을 짚었다. 이기재 후보는 “2025년 12월 31일 기준 목동 1단지부터 14단지까지 모든 단지가 정비계획을 100% 완료한 만큼, 다음 임기에는 사업계획 승인 절차가 본격 진행된다”며 “이로 인해 증가하는 인구를 예비타당성 조사에 반영하면 목동선이 통과될 수 있다”고 강조했다.

또 이기재 후보는 “강북횡단선은 경제성을 확보하기 위해 8개 지자체가 협력해야 하는 만큼 더 복잡한 문제가 있지만 서울시와 협력하여 문제 해결을 주도하겠다”며 “경기·인천에서 추진중인 서남부선과 연계된다면 강북횡단선의 교통수요도 대폭 증가할 것”이라고 밝혔다.

아울러 신월사거리역 신설을 포함한 2호선 신정지선은 김포시까지 연장하는 동시에 신정차량기지를 이전할 계획이다.

이는 교통망 확충과 도시 재생을 동시에 추진하는 구조적 해법으로 장기간 정체되어 있던 지역 현안을 일거에 해소할 수 있는 방안이라고 설명했다.

이기재 후보는 “지하철은 단순한 이동 수단이 아니라 지역의 미래를 결정짓는 핵심 기반 시설”이라며 “이 공약은 실현 가능성을 최우선으로 고려한 전략적 계획으로 구민들께서 체감할 수 있는 교통 혁신을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.