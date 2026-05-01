한국갤럽, 성인 1002명 대상 여론조사 노후 생계 돌봄엔 60%가 “스스로 돌봐야”

[헤럴드경제=강승연 기자] ‘노인’의 기준 연령을 만 65세에서 70세로 올리는 데 국민 10명 중 6명 가까이가 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.

1일 한국갤럽에 따르면, 지난달 28~30일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1002명을 대상으로 진행한 여론조사에서 응답자의 59%가 찬성한다고 밝혔다.

반대 응답은 30%였다. 모름·응답 거절 등 의견 유보는 12%로 나타났다.

앞서 2015년과 2023년에 진행된 같은 내용의 조사에서는 찬성 여론이 각각 46%, 60%로 집계된 바 있다.

연령대별로 보면 노인 기준 연령 상향 찬성 여론은 30대(65%)에서 가장 높았고 60대(55%)에서 가장 낮았다.

이념 성향별로는 진보층의 68%, 보수층의 59%가 찬성한다고 응답했다. 중도층에선 61%가 찬성했다. 자신의 이념 성향에 모름 또는 응답 거절로 답한 응답자는 찬성률이 36%였다.

본인의 노후 생계를 주로 누가 돌봐야 하냐는 질문엔 전체 응답자의 60%가 ‘본인 스스로 돌봐야 한다’고 응답했다.

‘정부와 사회’가 29%, ‘자녀들’이 4%, ‘기타’가 3%, ‘모름·응답거절’은 3%를 기록했다.

모든 연령층에서 스스로 노후를 책임져야 한다는 의견이 절반을 넘긴 가운데, 50대(65%)와 60대(71%)에서 이 수치가 다른 연령층보다 더 높게 나타났다.

노후 생계에서 정부와 사회의 역할을 강조한 응답자는 진보층(40%)에서 상대적으로 많았다. 남성(24%)보다는 여성(34%)의 비율이 더 높았다.

한편 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%다.